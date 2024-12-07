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Как украсят Минск к Новому году и куда сходить на праздники – обсудят в ток-шоу «Большой город»

07 декабря 2024 12:02
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Минск преображается к новогодним праздникам. Свои почетные места на площадях занимают нарядные ели, заведения обновляют меню, а торговые центры устанавливают тематические фотозоны. Как в столице создают волшебную атмосферу? Какие объекты помогут почувствовать себя героем сказки?

Об этом и не только пойдет речь в ток шоу «Большой город» 8 декабря в 10:00.

Как украсят Минск к Новому году и куда сходить на праздники – обсудят в ток-шоу «Большой город»-2

Предновогоднее украшение Минска имеет свою тематику. Какие тренды оформления учитывают при подготовке локаций к празднику?

Как украсят Минск к Новому году и куда сходить на праздники – обсудят в ток-шоу «Большой город»-4

В основу нашей концепции мы положили идею – «Калейдоскоп желаний». Основное место, чтобы все желания сбылись, – это площадь у Дворца спорта. 

Как украсят Минск к Новому году и куда сходить на праздники – обсудят в ток-шоу «Большой город»-6

В чудеса верят не только дети, но и взрослые. Как сообщить Дедушке Морозу о самых заветных желаниях?

Как украсят Минск к Новому году и куда сходить на праздники – обсудят в ток-шоу «Большой город»-8

Будет резиденция деда Мороза. Все желающие могут прийти, рассказать стихи, исполнить песни. И никто, конечно, не останется без маленьких подарков.

Как украсят Минск к Новому году и куда сходить на праздники – обсудят в ток-шоу «Большой город»-10

Красиво – это не всегда дорого. Насколько энерго- и финансово затратно световое оборудование на столичных улицах?

Как украсят Минск к Новому году и куда сходить на праздники – обсудят в ток-шоу «Большой город»-12

Порядка 987 киловатт сегодня составляет установленная мощность иллюминационного освещения города Минска. Для примера, любая районная елка сравнима с электрическим чайником. 

Смотрите «Большой город» в воскресенье, 8 декабря, в 10:00 – и узнаете, где нужно загадывать желания, чтобы они сбылись в Новом году.

# Новый год

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