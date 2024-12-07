Как украсят Минск к Новому году и куда сходить на праздники – обсудят в ток-шоу «Большой город»

Минск преображается к новогодним праздникам. Свои почетные места на площадях занимают нарядные ели, заведения обновляют меню, а торговые центры устанавливают тематические фотозоны. Как в столице создают волшебную атмосферу? Какие объекты помогут почувствовать себя героем сказки? Об этом и не только пойдет речь в ток шоу «Большой город» 8 декабря в 10:00.

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В основу нашей концепции мы положили идею – «Калейдоскоп желаний». Основное место, чтобы все желания сбылись, – это площадь у Дворца спорта.

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