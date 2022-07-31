Как стать успешным предпринимателем и можно ли это сделать в рамках Беларуси? Ответил сенатор Валентин Бойко

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Каково это – быть предпринимателем, руководителем коллектива и сенатором в одном лице? Пожалуй, задача не из самых легких. С чем приходится сталкиваться, какие особенности и нюансы есть в этой работе? О чем нужно знать перед тем, как войти в эту сферу? Об этом мы поговорим с сенатором, заместителем директора по развитию, председателем общего собрания участников совместного общества с ограниченной ответственностью «Конте Спа» Валентином Байко. Руководитель «Conte» об успехе в сфере предпринимательства Никита Рачиловский:

Расскажите, каково это – быть предпринимателем в наше время? Какой путь предпринимателя вы прошли? Как сильно изменилась со временем данная сфера?

Валентин Байко, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Если одним словом, то непросто быть предпринимателем. Я и моя семья занимаемся бизнесом у нас в стране уже более 25 лет. Поэтому путь: от рыночной торговли до большого предприятия. Потому что в холдинге, если мы говорим про Conte, то там работает более шести тысяч человек во многих странах мира. Никита Рачиловский:

Каково это – возглавлять такое большое предприятие, помогать с его руководством и руководить определенными вопросами, связанными с обеспечением его деятельности? Валентин Байко:

Это не только я один, а это команда и партнеров, и единомышленников, и топ-менеджеров, которые со мной работают многие годы. Большинство коллег со мной с момента основания, то есть мы 25 лет вместе. Поэтому это не я один создал Conte, а определенная группа людей, с которыми я уже иду 25 лет по жизни.

Никита Рачиловский:

Какие советы вы можете дать и о чем предупредить людей, которые только начинаю свой путь в сфере предпринимательства? Валентин Байко:

Если человек хочет быть успешным предпринимателем, то нужно определить, какие цели. Например, просто денег заработать, обеспечить благосостояние семьи, построить какой-то большой бизнес, сделать добрые дела, помочь людям – цели могут быть разные. Вообще, все зависит от человека и от его желания. Хотеть можно тоже по-разному. Можно хотеть быть успешным и сидеть на диване, смотреть телевизор, а можно думать и заниматься какими-то процессами по 12-18 часов в день, особенно в начале пусти, в начале становления бизнеса. С какими обращениями приходится сталкиваться сенаторам во время приема? Никита Рачиловский:

К вам часто обращаются граждане во время личных приемов и прямых телефонных линий. Как проходит работа с такими обращениями? Валентин Байко:

Люди обращаются с разными вопросами, начиная от жилищных проблем, от бытовых вопросов. У кого-то крыша течет, у кого-то в деревнях забор криво стоит, у кого-то дороги нет, асфальт нужно положить, у кого-то проблемы с трудоустройством, бывает так, что у кого-то проблемы со здоровьем. Если это нельзя решить с помощью местных властей, если я могу помочь людям как-то сам, то иногда мы такую помощь тоже оказываем. Либо я, либо предприятия, либо мы находим людей, которые могут помочь в разных житейских вопросах.

Никита Рачиловский:

Можно ли сказать, что если сенатор взялся за решение какого-то вопроса, и этот вопрос законный, справедливый, то он обязательно будет решен? Валентин Байко:

У меня есть такое обращение из Волковыска. Один человек ко мне пришел на прием, но за ним стоит группа около 80 человек. Гаражи, которые имели когда-то электричество, потом их в определенный момент отключили, и они остались без подачи электричества. Мы с юристами прорабатывали две недели с разных сторон этот вопрос. Буквально вчера я подписал обращения в три государственных органа, которые должны, на мой взгляд, решить этот вопрос. Я очень надеюсь, что эта ситуация разрешится, потому что 80 человек с большой проблемой несколько лет уже без электричества. Недопустимая ситуация и вполне решаемая. Поэтому обращения бывают разные. Никита Рачиловский:

Как часто люди приходят, чтобы представить свой коллективный интерес и заявить об определенной проблеме? Валентин Байко:

Тот пример, который я вам рассказал, – это коллективное обращение. От одного человека, но за ним коллектив граждан стоит. А в большей степени это личные обращения. Почему спорт важен и какие условия созданы в Беларуси для его развития? Никита Рачиловский:

Вы активно участвуете в открытии спортивных площадок, различных спортивных мероприятиях. Как вы считаете, насколько спорт сегодня актуален и интересен нашей молодежи?

Валентин Байко:

Безусловно, актуален. Я убежден, что каждый человек, как бы он ни был загружен, но час в день для себя он должен найти, чтобы позаниматься спортом, чтобы быть здоровым, чтобы иметь ясный, светлый ум, чтобы принимать правильные решения, в конце концов просто иметь полноценную жизнь. Поэтому призываю всех молодых людей (и немолодых тоже) уделять внимание себе, потому что так получается, что люди заботятся про машины, про дома и так далее, но а мы-то живем в теле, каждый живет в этом доме. Поэтому надо в первую очередь заботиться про свой дом, то есть про наше тело. Глава государства всячески содействует, сам ведет здоровый образ жизни и много времени уделяет спорту, развитию и пропаганде спорта. Поэтому это очень важно и очень необходимо для каждого человека. Беларусь – это большой оазис, где созданы все условия для счастливой и комфортной жизни, где каждый имеет возможность себя реализовать и проявить в тех направлениях, в которых он захочет, но все зависит от человека и от его желания. Никита Рачиловский:

Как вам удается совмещать активную парламентскую деятельность с основной работой? Валентин Байко:

Ко всем вопросам, которыми занимаюсь, я стараюсь относиться максимально ответственно. То, что я сенатор, для меня это большая честь и большая ответственность. Предприниматель – это ответственность в бизнесе, ответственность за тех людей, которые со мной работают, за те обязательства, которые существуют. Сенатор – это и честь, и ответственность, потому что очень важные вопросы обсуждаются, важные решения принимаются на уровне Совета Республики. Какие проекты реализовываются в сфере образования? Никита Рачиловский:

Вы награждены медалью «Заслуженный миротворец» за укрепление единства белорусского общества, содействие в развитии олимпийского движения, реализацию образовательных и культурных программ. Мы поздравляем вас с этой наградой! Расскажите, какие образовательные и культурные программы вам удалось реализовать?

Валентин Байко:

Если мы говорим про образовательную программу, то большой проект был полтора или два года назад. Я знаком с академиком Амонашвили (это российский, грузинский академик), и, когда я выдвигался на пост сенатора, люди в коллективах спрашивали у меня, что можно изменить в системе образования. Так как я очень много времени с этим человеком проводил. Во-первых, я педагог по образованию, поэтому мне было интересно, я и учился у него какое-то короткое время. У меня возникло огромное желание этого академика пригласить в Беларусь, и я в Гродно устраивал большой бесплатный семинар, в драмтеатре собрали порядка 650 человек, и два дня люди слушали его без отрыва от кресел. Когда я стал сенатором, мы провели подобные проекты в трех городах: в Щучине, в Мостах и в Волковыске. Там уже собирали группы родителей и педагогов, с которыми он день работал, общался, рассказывал свои методики образования детей. И это был большой восторг у тех преподавателей, которые работают в школах. Это самая яркая звездочка. «Отец мой – малолетний узник немецких лагерей» Никита Рачиловский:

С каждым годом становится все меньше ветеранов ВОВ. Вы часто встречаетесь с ними. Поделитесь своими эмоциями во время таких встреч. Валентин Байко:

Эмоции яркие, но, к сожалению, этих людей становится все меньше. Буквально перед последним 9 Мая я лично проезжал. Я был у троих ветеранов. Это в Щучине и в Волковыске. Люди, которые достойно прожили свою жизнь, которые сделали очень много для нас, живущих сейчас, для наших детей и родителей. К сожалению, они уходят, поэтому моя сенаторская работа заключается в том, чтобы помогать в тех заботах и проблемах, которые у них сейчас существуют, чтобы их жизнь сделать краше. Если есть какие-то праздники, которые значимы у нас в стране и для этих людей, то надо поздравлять их и попытаться сделать их жизнь лучше.

Никита Рачиловский:

В Год исторической памяти, не могу вас не попросить. Не могли бы вы рассказать историю своего родственника, который принимал участие в Великой Отечественной войне? Валентин Байко:

У меня детские, далекие воспоминания, потому что отчим моего отца воевал. Я помню, когда мы ходили на какие-то праздники к дедушке, то он был с наградами, медалями. В семье был всегда культ почитания старшего поколения, которое сделало очень много для победы, для мирной жизни в нашей стране. Отец мой – малолетний узник немецких лагерей. Тогда он был маленьким, он ничего не помнит, это уже бабушка рассказывала, как она его прятала, как их куда-то вывозили. Почему Беларусь – страна для жизни? Никита Рачиловский:

Государством достаточно ли проводится работ, чтобы молодежь формировала четкую гражданско-патриотическую позицию, любила свою страну, уважала свой флаг, ценила то, что создано для них? Валентин Байко:

Я могу сказать про свою позицию. Если мы говорим про Беларусь, про ту страну, в которой я вырос, сформировался как человек, отец, предприниматель, бизнесмен, сенатор, здесь есть все, что человеку надо для работы, для счастья, для комфортной жизни, для реализации себя. Это зависит от конкретного человека. Поэтому я отношусь с благодарностью к нашей стране за те условия, которые у нас есть. Это количество музеев у нас в стране, школьные программы, образовательные программы, телевизионные передачи, литература, книги. Нужно с уважением относиться к стране, к той земле, где мы выросли, растем, которая дает нам все условия. Условия созданы – работай, проявляй себя, делай все, что хочешь, но в рамках законодательства.