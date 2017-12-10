Как стать лидером: свои секреты в тренингах раскрыли профессионалы для белорусских студентов

Новости Беларуси. В Могилеве молодых людей обучали лидерским качествам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Белорусско-Российском университете прошел форум активистов студенческих организаций. Они узнали, как создать хороший микроклимат в коллективе, заработать авторитет, продвигать свои идеи через социальные сети и реализоваться в бизнесе. В роли спикеров выступили настоящие профессионалы, которые вместо привычного для студентов формата лекций предложили игровую форму общения.

Екатерина Кунец, студент Белорусского института правоведения:

Мне понравился больше всего тренинг по журналистике. Нам рассказывали, как написать статью, как ее лучше оформить, чтобы было читабельно. В дальнейшем мне это поможет. Так как публикуются различные статьи в тех же соцсетях.

Кирилл Дайнеко, студент Могилевского технологического колледжа:

Мне понравился тренинг по педагогике. Я узнал, что такое конфликт, как он избегается. Как создать атмосферу в коллективе – для нас, студентов, это очень нужно и важно.