Депутат должен думать в первую очередь о защите прав граждан: что думают будущие избиратели перед выборами в местные Советы

Новости Беларуси. Выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов началось в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно проводится тремя способами: путем сбора подписей, от трудовых коллективов и от политических партий. И уже сегодня, 10 декабря, инициативные группы вышли в народ. В Минске пикеты проходят в людных местах. Представили потенциальных кандидатов знакомят с предвыборными программами и биографиями выдвиженцев. Белорусы:

Любой депутат, где бы он не работал в данный момент, кем бы он не был, должен думать в первую очередь о защите прав граждан. Если депутат думает о людях, которые его окружают, он замечательный депутат.

Депутатская работа сложная. Когда к нему обращаешься, он должен решать вопросы. Я живу в частном секторе уже 70 лет, а канализации как не было, так и нет.