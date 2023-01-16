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85 сотрудников МЧС Витебской области в полной боевой экипировке поучаствовали в забеге

16 января 2023 09:04
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Новости Беларуси. «Забег сильнейших». Необычную акцию к юбилею Витебской области провели спасатели. 85 сотрудников МЧС региона в полной боевой экипировке (а весит она 15 килограммов) пробежали дистанцию в 850 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

85 сотрудников МЧС Витебской области в полной боевой экипировке поучаствовали в забеге-1

Символично – в Год мира и созидания путь спасатели держали именно по улице Мира. Наравне с чемпионами, призерами различных соревнований и представителями национальных сборных команд в забеге приняли участие и две девушки – сотрудницы Новополоцкого и Витебского отделов по ЧС.

85 сотрудников МЧС Витебской области в полной боевой экипировке поучаствовали в забеге-4

Галина Кучеренок, сотрудник Витебского городского отдела по ЧС:
Было тяжело ногам, потому что ноги подмерзли. Начала бежать и почувствовала, что вообще не размявшись. И, наверное, тяжело мне было еще из-за баллона. А дышать, в принципе, нормально. У меня первый забег был.

85 сотрудников МЧС Витебской области в полной боевой экипировке поучаствовали в забеге-7

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:
Очень приятно, что в обозначенный главой государства Год мира и созидания, в преддверии 85-летия нашей Витебщины, в преддверии Дня спасателя спасатели доказывают, что готовы решать задачи на приумножение достояния нашей страны, на сохранение спокойствия, мира на нашей земле и показывают готовность в случае необходимости встать на ее защиту.

85 сотрудников МЧС Витебской области в полной боевой экипировке поучаствовали в забеге-10

Спасатели показали отличную физическую подготовку и доказали, что все трудности им по плечу. К слову, за 2022 год подразделения МЧС Витебской области ликвидировали почти 900 чрезвычайных ситуаций и спасли более 350 человек.

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# МЧС Беларуси # общество # Галина Кучерёнок # Сергей Мелешкин # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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