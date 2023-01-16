Оранжевый уровень опасности из-за снега и сильного ветра объявлен в Беларуси

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности из-за снега и сильного ветра объявлен на 16 января в Беларуси. По северу страны ожидается его усиление до 20 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается осадков, больше всего они принесут неудобств жителям северо-восточных регионов. Температура воздуха по западу Беларуси сегодня может достичь отметки в +5 градусов. В результате не исключено подтопление отдельных участков от рек, а также талых вод, особенно в низинах.