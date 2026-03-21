Во Дворце Румянцевых и Паскевичей открылась выставка в память о сожженных деревнях Гомельской области

Выставка в память о сожженных деревнях Гомельской области открылась во Дворце Румянцевых и Паскевичей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ней представлены уникальные архивные документы, фотографии и немецкие аэроснимки, которые запечатлели последствия фашистской оккупации на белорусских землях.

Только в Гомельской области 19 деревень получили статус «сестер Хатыни». Всего за время Великой Отечественной войны 1 813 сельских населенных пунктов региона были полностью или частично уничтожены нацистами. 359 из них не указаны в списках Национального архива Беларуси – об их трагической судьбе стало известно во время расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Благодаря совместному труду прокуратуры и научных сотрудников память о них будет сохранена.

Екатерина Иванова-Праля, старший научный сотрудник отдела археологии и охраны историко-культурного наследия Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Центральным здесь являются изображения. Мы хотели показать сожженные деревни, или точнее то, что от них осталось. В подготовке выставки принимали участие региональные музеи, например, Жлобинский историко-культурный, Речицкий музей, Туровский, а также российские и белорусские архивы. Поэтому многие документы и особенные изображения мы увидим впервые.

Также на выставке можно увидеть личные вещи погибших, найденные при раскопках захоронения в деревне Залипье Гомельского района. Экспозицию готовили больше года – она стала шестым совместным проектом музея и областной прокуратуры.