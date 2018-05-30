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Как сэкономить на коммуналке в сезон отпусков?

30 мая 2018 17:56
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Новости Беларуси. Чтобы сэкономить на коммунальных платежах в сезон отпусков, в расчетно-справочный центр необходимо обратиться до предполагаемой даты отъезда. Это принципиальный момент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Написать заявление о предстоящем отъезде, а по прибытии домой в течение 7 дней подать заявление уже на перерасчет, и не забыть предоставить подтверждающие отсутствие документы.

Такой практикой активно пользуются пенсионеры, которые на все лето уезжают на дачу. Временно отсутствующему жильцу можно сэкономить на оплате водоснабжения, канализации, газа, а также электроэнергии, потребляемой на работу лифта.

Больше новостей экономики за 30 мая здесь.

# Коммунальное хозяйство # общество

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