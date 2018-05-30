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«Хотела в авиацию, но решила пойти на таможенное дело»: какие профессии выбирают выпускники школ

30 мая 2018 16:41
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Недавно корреспонденты программы «Большой завтрак» провели опрос в  одной из минских гимназий. Шестиклассников спросили – какую из профессий они выбирают. Более половины класса хотели стать программистами.  

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На этот раз в этой же гимназии корреспонденты отправились в класс выпускников, чтобы услышать их ответы на тот же вопрос.  И уже первые ответы были довольно неожиданными. Смотрите в видеоматериале.

# Образование в Беларуси # общество

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