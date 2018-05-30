«Хотела в авиацию, но решила пойти на таможенное дело»: какие профессии выбирают выпускники школ

Недавно корреспонденты программы «Большой завтрак» провели опрос в одной из минских гимназий. Шестиклассников спросили – какую из профессий они выбирают. Более половины класса хотели стать программистами.

«Хотел бы изобрести летающую машину, тогда на дорогах не будет пробок»: кем хотят стать современные дети?

На этот раз в этой же гимназии корреспонденты отправились в класс выпускников, чтобы услышать их ответы на тот же вопрос. И уже первые ответы были довольно неожиданными. Смотрите в видеоматериале.