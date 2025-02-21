Член Палаты прадстаўнікоў ЗША Чып Рой павінен сёння прадставіць гэты законапраект у ніжняй палаце заканадаўчага органа. Так, дэпутаты сцвярджаюць, што ААН не здолела пазбегчы войнаў, генацыдаў і парушэнняў праў чалавека, нягледзячы на мільярдныя ўліванні амерыканскіх падаткоўцаў. Рэспубліканцы таксама ўпэўнены, што ААН ператварылася ў карумпіраваную платформу для тыранаў і месца для нападак на Амерыку.

Дэпутаты настойваюць на прыярытэце рэальных альянсаў, што гарантуюць бяспеку. А гэта ўжо з'яўляецца сур'ёзнай заявай, якая прымусіць ААН зацягнуць паясы, або зусім знікнуць з радараў міжнароднай арэны. Нагадаем, ЗША былі і ёсць найбуйнейшым фундатарам ААН, ахвяруючы больш за 18 мільярдаў даляраў у год, што складае траціну ўсяго бюджэту арганізацыі. Спробы скараціць фінансаванне распачыналіся яшчэ адміністрацыяй Трампа падчас яго першага тэрміну. Раней лідар ЗША падпісаў указ пра выхад краiны з Савета ААН па правах чалавека.