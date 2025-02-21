Прямой эфир

Рэспубліканцы ўнеслі законапраект пра поўны выхад ЗША з ААН

21 февраля 2025 17:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Якім быць новаму шматпалярнаму свету, які кардынальна мяняецца на нашых вачах? У амерыканскім грамадстве сур'ёзна пахіснулася ідэя аб шматбаковым супрацоўніцтве ЗША, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Рэспубліканцы ўнеслі законапраект пра поўны выхад краіны з ААН. Аўтары дакумента патрабуюць спыніць членства і фінансаванне арганізацыі, абвінаваціўшы яе ў падрыве амерыканскіх каштоўнасцей і падтрымцы сапернікаў ЗША.

Рэспубліканцы ўнеслі законапраект пра поўны выхад ЗША з ААН-2

Член Палаты прадстаўнікоў ЗША Чып Рой павінен сёння прадставіць гэты законапраект у ніжняй палаце заканадаўчага органа. Так, дэпутаты сцвярджаюць, што ААН не здолела пазбегчы войнаў, генацыдаў і парушэнняў праў чалавека, нягледзячы на мільярдныя ўліванні амерыканскіх падаткоўцаў. Рэспубліканцы таксама ўпэўнены, што ААН ператварылася ў карумпіраваную платформу для тыранаў і месца для нападак на Амерыку. 

Дэпутаты настойваюць на прыярытэце рэальных альянсаў, што гарантуюць бяспеку. А гэта ўжо з'яўляецца сур'ёзнай заявай, якая прымусіць ААН зацягнуць паясы, або зусім знікнуць з радараў міжнароднай арэны. Нагадаем, ЗША былі і ёсць найбуйнейшым фундатарам ААН, ахвяруючы больш за 18 мільярдаў даляраў у год, што складае траціну ўсяго бюджэту арганізацыі. Спробы скараціць фінансаванне распачыналіся яшчэ адміністрацыяй Трампа падчас яго першага тэрміну. Раней лідар ЗША падпісаў указ пра выхад краiны з Савета ААН па правах чалавека.

# США # ООН # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
У Еўрапарламенце стварылі спецыяльны камітэт для вырашэння праблемы жыллёвага крызісу
21 февраля 2025 13:42

У Еўрапарламенце стварылі спецыяльны камітэт для вырашэння праблемы жыллёвага крызісу

Newsweek: Трамп дал три недели Европе на капитуляцию Украины
21 февраля 2025 13:30

Newsweek: Трамп дал три недели Европе на капитуляцию Украины

Вашингтон намерен выйти из ООН полностью
21 февраля 2025 12:53

Вашингтон намерен выйти из ООН полностью