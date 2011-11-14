Как работает современный кузнец?

Новости Беларуси, Гродненская область. Сегодня белорусские кузнецы отмечают свой профессиональный праздник. Издавна 14 ноября наши предки почитали Кузьму – покровителя тружеников огня и металла. Со временем этот день стал праздником для всех мастеров кузнечного дела.

Разогретый горн, жаркие угли, но вместо металлической заготовки на огне закипает чайник. Начало рабочего дня в кузнице Юрия Круша вот уже несколько лет начинается по традиции с кофе.

Юрий Круш, кузнец:

Негласное правило такое завели себе, что рабочий день начинается с кофе кузнечного. Домашнее это домашнее, а кузнечное на углях, на горне, в закопченном чайнике.

Вот уже 15 лет в руках потомственного кузнеца металл превращается в настоящее произведение искусства. Начиналось всё с обычных подсвечников. Теперь работы Юрия оценивают даже посетители многих европейских музеев, а также любители исторического кино.

Юрий Круш в своей мастерской «выковал» не одного кузнеца-профессионала. Получив свои знания от деда, теперь передаёт их и своему сыну. Династию, говорит кузнец, нужно продолжать.

Евгений Круш:

Уже лет в 17-18 мне эта профессия понравилась. Стал чаще приезжать, заниматься. Теперь уже вплотную начал работать над какими-то заказами.

Юрий Круш, кузнец:

Не обучают практически нигде этому ремеслу. За это время уже много учеников ушли на свои хлеба. И от этого я как мастер получаю удовлетворение.

Поддалась теплу горячего ремесла и жена Анна. Художница по профессии, она сначала рисовала эскизы будущих работ. А потом и вовсе взяла в руки молот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Макарова:

Чтобы лучше знать, что рисовать для своих кузнецов и облегчить им работу, я решила попробовать ковать сама. А когда попробовала, мне понравилось. Это благодарная работа.

В свой профессиональный праздник династия кузнецов Круш строит планы на будущее. В перспективе они планируют на базе кузницы открыть своеобразный музей-мастерскую. Чтобы каждый желающий смог не только посмотреть, но и своими руками попытаться выковать какое-либо изделие. И потом забрать его в качестве сувенира.