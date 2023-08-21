Минздрав запретил оборот пищевой продукции с мухоморами

Новости Беларуси. Минздрав вынес постановление, согласно которому ввозить, продавать, хранить и перевозить на территории Беларуси пищевую продукцию, которая содержит мухоморы, запрещено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что мухомор ядовит и представляет опасность для здоровья, в интернете продаются пищевые добавки с его содержанием. В интоксикации возникают серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, генетикой, также возможны психические расстройства. Об этом особенно важно помнить в период грибного сезона.

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:

У нас зарегистрировано официально 9 случаев отравления грибами, я говорю не только про мухоморы, но и про ядовитые грибы, предупреждаем о том, что необходимо знать о грибах, которые пригодны для употребления. Есть грибы ядовитые, есть условно пригодные. Поэтому лучше и обязательно ознакомится в сети Интернет, или литературе на бумажных носителях, в книгах, прежде чем идти в лес собирать грибы.