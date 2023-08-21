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Минздрав запретил оборот пищевой продукции с мухоморами

21 августа 2023 08:06
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Новости Беларуси. Минздрав вынес постановление, согласно которому ввозить, продавать, хранить и перевозить на территории Беларуси пищевую продукцию, которая содержит мухоморы, запрещено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав запретил оборот пищевой продукции с мухоморами-1

Несмотря на то, что мухомор ядовит и представляет опасность для здоровья, в интернете продаются пищевые добавки с его содержанием. В интоксикации возникают серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, генетикой, также возможны психические расстройства. Об этом особенно важно помнить в период грибного сезона.

Минздрав запретил оборот пищевой продукции с мухоморами-4

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
У нас зарегистрировано официально 9 случаев отравления грибами, я говорю не только про мухоморы, но и про ядовитые грибы, предупреждаем о том, что необходимо знать о грибах, которые пригодны для употребления. Есть грибы ядовитые, есть условно пригодные. Поэтому лучше и обязательно ознакомится в сети Интернет, или литературе на бумажных носителях, в книгах, прежде чем идти в лес собирать грибы.

Минздрав запретил оборот пищевой продукции с мухоморами-7

Ранее случаи отравления мухоморами были единичными и регистрировались в основном среди детей, которые пробовали их по незнанию. Сейчас отмечаются отравления в связи с умышленным потреблением этих ядовитых грибов. Поверившие рекламе люди рассчитывают получить некий сомнительный положительный эффект, а как результат оказываются в больнице.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Тарасенко # Фотофакт

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