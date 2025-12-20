Отходы бумаги и картона – можно ли заработать на сдаче макулатуры, узнали у специалиста

Самое простое и эффективное решение, как в деле сохранения природы, так и в воспитании, лежит на поверхности – сдать макулатуру. Этот процесс в Беларуси налажен до мелочей, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Светлана Мацкевич, главный специалист ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Сбор макулатуры или отходов бумаги и картона у нас идет как через контейнеры – это такие стандартные контейнеры, которые есть сегодня во дворах у многих. Контейнеры могут быть как отдельные для отходов бумаги, обычно они зеленого цвета либо с зеленой наклейкой, так и контейнеры для смешанных вторичных ресурсов – контейнеры ВМР.

Они могут быть так подписаны, куда можно отправлять сразу несколько отходов, в том числе отходы бумаги и картона. Также пункты приема. Сегодня в нашей стране работает около 1600 пунктов приема вторичных ресурсов, куда тоже можно принести макулатуру. Все, что вы уже считаете отходами бумаги и картона с удовольствием там примут, еще выплатят небольшое денежное вознаграждение.

Бумажные отходы служат великолепным заменителем целлюлозы – бумажной и древесной основы для новой бумаги. Остается лишь научиться правильно сортировать виды бумажных изделий. Это не так просто, как кажется. Например, в пунктах сбора макулатуры вас ждут с готовыми перевязанными стопками – отдельно бумага, отдельно картон. В контейнеры вторичных отходов отправить макулатуру легче.