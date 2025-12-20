Отходы бумаги и картона – можно ли заработать на сдаче макулатуры, узнали у специалиста
Самое простое и эффективное решение, как в деле сохранения природы, так и в воспитании, лежит на поверхности – сдать макулатуру. Этот процесс в Беларуси налажен до мелочей, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Как производят бумагу – узнали у специалиста
Светлана Мацкевич, главный специалист ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
Сбор макулатуры или отходов бумаги и картона у нас идет как через контейнеры – это такие стандартные контейнеры, которые есть сегодня во дворах у многих. Контейнеры могут быть как отдельные для отходов бумаги, обычно они зеленого цвета либо с зеленой наклейкой, так и контейнеры для смешанных вторичных ресурсов – контейнеры ВМР.
Они могут быть так подписаны, куда можно отправлять сразу несколько отходов, в том числе отходы бумаги и картона. Также пункты приема. Сегодня в нашей стране работает около 1600 пунктов приема вторичных ресурсов, куда тоже можно принести макулатуру. Все, что вы уже считаете отходами бумаги и картона с удовольствием там примут, еще выплатят небольшое денежное вознаграждение.
Бумажные отходы служат великолепным заменителем целлюлозы – бумажной и древесной основы для новой бумаги. Остается лишь научиться правильно сортировать виды бумажных изделий. Это не так просто, как кажется. Например, в пунктах сбора макулатуры вас ждут с готовыми перевязанными стопками – отдельно бумага, отдельно картон. В контейнеры вторичных отходов отправить макулатуру легче.
Светлана Мацкевич:
Самое главное, что нужно помнить – это освободить бумагу и картон от каких-то крупных элементов инородных, например, металлических, пластиковых. Это бывают какие-то даже текстильные. Если это какой-то интересный креативный блокнот, элементы могут быть разные.
То есть оставить только бумагу, может быть, для этого нужно будет обложку убрать. Дальше скотч – тоже желательно его отклеить, если его очень много, если там все перемотано, будет, к сожалению, тяжело отделить уже на производстве. В целом все правила. Если это какие-то бумажные пакеты, в которых что-то носилось, то удалить все, что внутри – какие-то чеки.
Подробности в видео.