Стартовала акция «Восстановление святынь Беларуси». Волонтёры БРСМ наводили порядок около Всехсвятской церкви

Новости Беларуси. Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяют история и вера. Волонтеры движения «Доброе сердце» Минской городской организации БРСМ дали старт межконфессиональной благотворительной акции в Храме-памятнике в честь Всех Святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волонтерское движение «Доброе сердце» является одним из ведущих направлений деятельности БРСМ и объединяет более 32 тысяч юношей и девушек.

Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета БРСМ:

До сентября наши волонтеры «Доброе сердце» будут благоустраивать храмы, памятники, церкви и костелы, объединяя в своих рядах не только волонтеров «Доброе сердце», но и неравнодушных граждан.

Большой акцент в текущем году мы сделаем и на памятниках Великой Отечественной войны, братских захоронениях и могилах.