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Стартовала акция «Восстановление святынь Беларуси». Волонтёры БРСМ наводили порядок около Всехсвятской церкви

23 марта 2021 06:43
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Новости Беларуси. Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяют история и вера. Волонтеры движения «Доброе сердце» Минской городской организации БРСМ дали старт межконфессиональной благотворительной акции в Храме-памятнике в честь Всех Святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовала акция «Восстановление святынь Беларуси». Волонтёры БРСМ наводили порядок около Всехсвятской церкви-1

Волонтерское движение «Доброе сердце» является одним из ведущих направлений деятельности БРСМ и объединяет более 32 тысяч юношей и девушек.

Стартовала акция «Восстановление святынь Беларуси». Волонтёры БРСМ наводили порядок около Всехсвятской церкви-4

На благоустройстве Всехсвятской церкви трудились волонтеры военной академии и Минского государственного политехнического колледжа.

Стартовала акция «Восстановление святынь Беларуси». Волонтёры БРСМ наводили порядок около Всехсвятской церкви-7

Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета БРСМ:
До сентября наши волонтеры «Доброе сердце» будут благоустраивать храмы, памятники, церкви и костелы, объединяя в своих рядах не только волонтеров «Доброе сердце», но и неравнодушных граждан.

Большой акцент в текущем году мы сделаем и на памятниках Великой Отечественной войны, братских захоронениях и могилах.

Стартовала акция «Восстановление святынь Беларуси». Волонтёры БРСМ наводили порядок около Всехсвятской церкви-10

Основная цель благотворительной акции – воспитание и развитие у подрастающего поколения духовно-нравственных ценностей, основанных на традициях белорусского народа.

# БРСМ # общество # Александра Гончарова # Фотофакт

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