Вы только взгляните на эту скульптуру! Можете ли себе представить, что она съедобная?! На приготовление «сладкой» древнегреческой богини Ники Самофракийской понадобилось 27 килограммов шоколада и 7 суток напряжённой работы. И в результате благодаря вкусному произведению искусства Елена и Юлия завоевали золотые медали на конкурсе кондитеров. Правда, шоколадным шедевром можно только любоваться!

Этим утром мы решили узнать, как профессиональные шоколатье каждый день испытывают свою силу воли.

Елена вдохновилась шоколадной стихией ещё 5 лет назад. Теперь она с удовольствием готовит конфеты ручной работы, торты, пирожные. Сладко есть, но не так-то просто сотворить.

Для создания кулинарных изысков шоколатье выбирают довольно капризный материал.

Чтобы получить хрустящую и блестящую конфетуу, в процессе нагревания и охлаждения шоколада важен каждый градус!

Заливать шоколад в подготовленные формы нужно быстро, чтобы избежать образования пузырьков. Рецепты приготовления начинок или декора можно придумать самые разные. Всё зависит уже не от технических знаний шоколатье, а от его таланта и фантазии.

Если удастся «договориться» с шоколадом на каждом этапе приготовления, то получится кулинарный шедевр. Который привлечёт сначала своим аппетитным видом и блеском, а потом и гладкой, тающей во рту текстурой.