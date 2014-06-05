Как привести свои бедра и ягодицы в идеальное состояние? Советы фитнес-инструкторов

Никита Нижник, инструктор по фитнесу:

Сегодня мы займемся проработкой проблемных зон. Ведь чаще всего девушки и женщины не довольны своими бедрами и ягодицами. Мы решили облегчить ваши поиски идеальных упражнений и подобрали для вас самые эффективные.

Первыми мы будем качать наши ягодицы. Для начала нужно занять удобное положение. Лягте на гимнастический коврик или другую мягкую поверхность. Руки – вдоль туловища, ладонями вниз. Ноги согнуты в коленях, стоят на полную стопу. На выдохе поднимаем таз максимально вверх, задержка 2-3 секунды. На вдохе медленно опускаем вниз. Ягодицы при этом не касаются пола.

Следующее упражнение поможет укрепить ваши ягодичные мышцы. Исходное положение – упор на коленях и предплечьях. На выдохе согнутые в коленном суставе на 90 градусов ногу отводим назад и вверх. На вдохе медленно возвращаем в исходное положение. Стараемся удерживать прямое положение корпуса, не прогибаемся в пояснице.

Оба упражнения выполняются по 3-4 подхода по 15-20 повторений. Для большей нагрузки используйте утяжелители или другое отягощение на ноги.

И напоследок – несколько рекомендаций.

Екатерина Буткевич, инструктор по фитнесу:

Чтобы результат не заставил себя ждать, делайте упражнения на бедра и ягодицы как можно чаще. Думаю, найти 10 минут для своей красоты не составит труда.

Никита Нижник, инструктор по фитнесу:

Помните и о правильном питании. Употребляйте меньше соли, пейте больше воды.

Екатерина Буткевич, инструктор по фитнесу:

И главное – не позволяйте себе лениться, работайте над собой, и тогда все получится.