Как приучить ребёнка к детскому саду: «Могут помочь ритуалы. Например, когда мама машет, когда уходит»

Самый лучший возраст у детей, это, когда Вы уже не водите их за руку, а они ещё не водят вас за нос. Этот сюжет «Добро пожаловаться» – для тех и про тех, кто ещё водит своих детей за руку в детский садик.

В преддверии летних каникул для школьников отзвенели последние звонки, а будущие первоклашки отпраздновали выпускные в детских садах.



Отдельная категория маленьких белорусов именно этим летом отправится первый раз в детский сад.

Героиня нашего сюжета, опасаясь душевных переживаний своего чада, а также истерик и прочих «катастроф» местного масштаба, подошла к выбору сада ответственно. Так ей, по крайней мере, казалось вначале.

Анна Резник:

Когда ребенку исполнилось 2,5 года, стала подыскивать сад. Остановилась на частном. В месяц платили 700 рублей. Новое оборудование, приветливые воспитатели. Сначала всё было хорошо. Проходили месяц и начались проблемы. Ребенок категорически отказывался ходить, вставал с криками по утрам.

А потом – то с шишкой придёт, то с синяком.

Молодая мама была совершенно не готова к такому повороту событий. Ведь она выбрала частный, хорошо оборудованный сад и платила немалые деньги.



Анна Резник:

Последней каплей стала разбитая губа. Самое интересное, что воспитатель ничего никогда не говорила, никак не комментировала. В группе всего 7 человек у нас было, и мне кажется, можно уследить за детьми.

Терпение минчанки лопнуло, в сад мальчик ходить перестал. А, между тем, у всех на слуху случай, который произошел 21 декабря 2016 года в одном из столичных детских садов Московского района. Трёхлетний ребенок лишился передних зубов.

С печальной регулярностью различные ЧП происходят в детских садах соседней России. Сотрясения мозга, массовые отравления и даже переломы. Так кто же отвечает за здоровье маленького ребенка, и кто охраняет права маленького человечка на безопасность?



Ольга Иващенко, юрист:

Не важно, частный сад это, или государственный, важно понимать, как только родители передают своего ребёнка воспитателю, ответственность за здоровье и жизнь малыша лежит именно на воспитателе.

А, между тем, история нашей героини может быть показательна. Ведь ограничиваться выбором дорогостоящего сада – не значит быть во всеоружии. Психологи подчеркивают: в первую очередь, вместе с ребенком необходимо подготовиться психологически. Но что делать тем, у кого, как и у нашей героини, первый блин вышел комом, и кто про детский сад думает с содроганием. Анна Матуляк, психолог:

Если ребёнок категорически отказывается посещать сад, нужно выяснить причины. Его, может быть, что-то испугало, и тогда нужно первым делом поговорить с воспитателем о том, что произошло. Может быть, были конфликты с детьми или с воспитателями, ребёнок испугался. Может быть, ребёнку сложно перестроиться на детсадовский режим. Хорошо бы ещё проанализировать поведение самих родителей – не пугают ли они ребёнка детским садом. Например: «Будешь себя плохо вести, отведу в сад. Или не заберу тебя». И тогда у ребёнка может формироваться образ сада, как какого-то места негативного, для наказания. Могут помочь улучшить эту ситуацию какие-то ритуалы. Например, когда мама обязательно машет ребёнку, когда уходит. Какие-то с собой ребёнку можно давать вещи-обереги, наделённые волшебством.

Это можно обыграть.



Времена, когда белорусы о местах в детском саду задумывались раньше, чем о рождении ребенка, прошли. Сегодня родители могут выбирать сад поближе к дому, с определёнными кружками. Однако, есть и ярые противники дошкольных учреждений. Вот только статистика красноречиво говорит цифрами.

«Несадовские» малыши гораздо чаще болеют в начальной школе и сложнее находят общий язык со сверстниками. Татьяна Воробьёва, директор ДДУ №15 г. Минска:

Существует целый ряд положительных моментов, почему посещать сад нужно. Во-первых, это – адаптация, которая протекает индивидуально у каждого ребёнка, впоследствии поможет ему адаптироваться к школе. Безусловно, и формирование естественного иммунитета у ребёнка. И, конечно же, социальная адаптация – как ко взрослому, так и детскому обществу.

Ребёнок становится маленьким участником новой большой жизни, с новым социальным статусом.

Татьяна Воробьёва, директор ДДУ №15 г. Минска:

Нужно ли готовиться к поступлению в детский сад? Безусловно. Но не только и не столько ребёнку, сколько взрослым. При первом визите в учреждение дошкольного образования родителям необходимо обратить внимание на свои ощущения. Если Вам учреждение нравится, если Вы чувствуете себя в нём комфортно, то, наверняка, и Ваш малыш будет посещать этот детский сад с радостью.

Потому что кто, как не родители, знают, что для их ребёнка лучше.

Знакомясь с воспитателями, не только оцените их характер и стремление работать с детьми, но и сами постарайтесь не вызвать у них напряжения. Помните, залог успешного посещения сада – контакт родителей и воспитателей.

Наталья Короткевич:

У меня две девочки, двойня, и я очень довольна, что они посещают сад. Это и развитие, и социальная адаптация, находят много друзей. Они находятся в коллективе, и я считаю, это очень важно.

С этими словами согласна и маленькая Карина, которая желает ребятам и их родителям легких детсадовских будней.