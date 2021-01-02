Как принято проводить Сочельник и зачем колядовать накануне Рождества?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 4 января – Настасьин день. Считалось, что если облака идут против ветра – быть снегу, рассказали в программе «Плюс-минус».
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 4 января – Настасьин день. Считалось, что если облака идут против ветра – быть снегу, рассказали в программе «Плюс-минус».
В целом же погода этого дня указывала на погоду октября.
До +6 в начале недели до -7 в конце. Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в начале января
6 января – Сочельник. Вечером всей семьей принято собираться за постным столом. До наших пор сохранялась традиция колядования в вечер накануне Рождества.
Считается, шумные яркие гуляния ряженых способны отпугнуть злых духов. Предки также верили, если в этот день попариться в жаркой бане – здоровья прибавится.
7 января – великий праздник – Рождество Христово. По приметам, нужно было надеть новую рубаху, иначе грозит неурожай.
Смотрели в этот день и на погоду: если иней – уродится хлеб, если небо звездное – горох. А если на дворе метель – пчелы будут роиться хорошо.