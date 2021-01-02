Как принято проводить Сочельник и зачем колядовать накануне Рождества?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 4 января – Настасьин день. Считалось, что если облака идут против ветра – быть снегу, рассказали в программе «Плюс-минус» .

В целом же погода этого дня указывала на погоду октября.

До +6 в начале недели до -7 в конце. Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в начале января

6 января – Сочельник. Вечером всей семьей принято собираться за постным столом. До наших пор сохранялась традиция колядования в вечер накануне Рождества.