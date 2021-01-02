Прямой эфир

Как принято проводить Сочельник и зачем колядовать накануне Рождества?

02 января 2021 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 4 января – Настасьин день. Считалось, что если облака идут против ветра – быть снегу, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Как принято проводить Сочельник и зачем колядовать накануне Рождества?-1

В целом же погода этого дня указывала на погоду октября. 

До +6 в начале недели до -7 в конце. Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в начале января

6 января – Сочельник. Вечером всей семьей принято собираться за постным столом. До наших пор сохранялась традиция колядования в вечер накануне Рождества.  

Как принято проводить Сочельник и зачем колядовать накануне Рождества?-4

Считается, шумные яркие гуляния ряженых способны отпугнуть злых духов. Предки также верили, если в этот день попариться в жаркой бане – здоровья прибавится.  

Как принято проводить Сочельник и зачем колядовать накануне Рождества?-7

7 января – великий праздник – Рождество Христово. По приметам, нужно было надеть новую рубаху, иначе грозит неурожай.  

Как принято проводить Сочельник и зачем колядовать накануне Рождества?-10

Смотрели в этот день и на погоду: если иней – уродится хлеб, если небо звездное – горох. А если на дворе метель – пчелы будут роиться хорошо.  

# Церковные праздники # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Зима в этом году ожидается достаточно мягкая». Климатолог рассказал о погоде на начало 2021 года
02 января 2021 17:08

«Зима в этом году ожидается достаточно мягкая». Климатолог рассказал о погоде на начало 2021 года

До +6 в начале недели до -7 в конце. Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в начале января
02 января 2021 16:48

До +6 в начале недели до -7 в конце. Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в начале января

Евгений Пустовой: «Речь Первого грамотная и главное от души – умиротворяет даже тех, у кого внутри идеологический раздрай»
02 января 2021 16:38

Евгений Пустовой: «Речь Первого грамотная и главное от души – умиротворяет даже тех, у кого внутри идеологический раздрай»