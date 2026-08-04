Как приготовить миндальное молоко в домашних условиях? Рецепт от нутрициолога

Наталья Зайцева, нутрициолог:

Молоко – такой знакомый и любимый для многих продукт с детства, но далеко не каждый человек может хорошо усваивать классическое коровье молоко. Многие взрослые сталкиваются с такой проблемой, как аллергия на коровий белок, либо непереносимость молочного сахара.

Основные симптомы непереносимости коровьего молока – это вздутие, газообразование и другие проблемы с кишечником, а также различное высыпание кожи и отеки. Поэтому я как нутрициолог предлагаю не отказываться от привычных и любимых блюд, содержащих молоко, а просто заменить его на альтернативное молоко. Но, к сожалению, далеко не каждое молоко в магазинах имеет достаточно чистый состав. Поэтому я вам предлагаю сегодня приготовить альтернативное молоко вместе со мной.