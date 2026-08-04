Прямой эфир

Как развивается велосипедная инфраструктура Минска? Рассказываем о новшествах

04 августа 2026 08:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лето – время жить на полную. Один из способов провести его с пользой для здоровья – сесть на велосипед. Тем более для этого созданы все условия. 

Как развивается велосипедная инфраструктура Минска? Рассказываем о новшествах-2

Ирина Ольховская, директор Минского городского учебно-методического центра физическог воспитания населения:
Велоинфраструктура столицы развивается на основании велоконцепции развития велосипедного движения в Минске. На сегодняшний день общая протяженность велопутей Минска составляет порядка 370 километров. 

Главная минская велодорожка появилась еще в 2009 году. Свое начало она берет у Чижовского водохранилища и тянется до Минского моря. Работы по улучшению и развитию продолжаются и сегодня. 

Подробности в видео

# Социальная инфраструктура

Другие новости рубрики

Все новости
Ограничения на посещение лесов введены на большей части территории Беларуси
04 августа 2026 08:08

Ограничения на посещение лесов введены на большей части территории Беларуси

Бойз-бенд HARIZMA выпустил трек «Неугомонная» – поговорили с артистами о новой композиции
04 августа 2026 08:07

Бойз-бенд HARIZMA выпустил трек «Неугомонная» – поговорили с артистами о новой композиции

Могилевчанка купила мороженое в «Санте» и выиграла квартиру в Минске
04 августа 2026 07:57

Могилевчанка купила мороженое в «Санте» и выиграла квартиру в Минске