Как развивается велосипедная инфраструктура Минска? Рассказываем о новшествах

Лето – время жить на полную. Один из способов провести его с пользой для здоровья – сесть на велосипед. Тем более для этого созданы все условия.

Ирина Ольховская, директор Минского городского учебно-методического центра физическог воспитания населения:

Велоинфраструктура столицы развивается на основании велоконцепции развития велосипедного движения в Минске. На сегодняшний день общая протяженность велопутей Минска составляет порядка 370 километров.

Главная минская велодорожка появилась еще в 2009 году. Свое начало она берет у Чижовского водохранилища и тянется до Минского моря. Работы по улучшению и развитию продолжаются и сегодня.