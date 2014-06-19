Как придать мышцам спины форму и укрепить позвоночник в домашних условиях? Советы от фитнес-инструкторов

Никита Нижник, инструктор по фитнесу:

Согласитесь, все мы хотим быть красивыми, здоровыми и с правильной ровной осанкой.

Екатерина Буткевич, инструктор по фитнесу:

Вот сегодня мы ею и займемся. Предупреждаю сразу: придется попотеть.

Никита Нижник, инструктор по фитнесу:

Как вы понимаете, быстро накачать спину – из раздела фантастики. Но придать вашим мышцам форму, тем самым укрепить позвоночник, вполне реально даже дома.

Екатерина Буткевич, инструктор по фитнесу:

Мы вам сейчас покажем два очень эффективных упражнения.

Никита Нижник, инструктор по фитнесу:

Особенно они подойдут тем, у кого проблемы со спиной и большая нагрузка противопоказана.

Первым мы сделаем статическое упражнение на спину. Оно очень просто и не требует дополнительных отягощений. Исходное положение: лягте на пол или другую мягкую поверхность. Руки вытяните вперед, ноги вместе. На выдохе отрывайте грудную клетку от пола, на вдохе медленно возвращайтесь в исходное положение. Никаких резких движений. Упражнение выполняете плавно, в ровной последовательности. Руки при этом не касаются пола.

Следующим упражнением будет тяга гантелей в наклоне. Нам понадобятся гантели весом 3-4 кг. Исходное положение: ноги вместе, туловище наклонить вперед. На выдохе тянете гантели к верху живота. На вдохе медленно опускаете в исходное положение. Никаких пауз и резких движений. В верхней точке лопатки сводятся вместе. Дыхание ровное. Контролируйте движение.

Если вы готовы увеличить вес отягощения, берите больше. Самое главное – не перетруждать спину.

А сейчас несколько полезных советов. Упражнения выполняйте не за счет рук, а работая мышцами спины. Постарайтесь их почувствовать.

Екатерина Буткевич, инструктор по фитнесу:

Оба упражнения делайте 4-5 подходов по 15 повторений.

Никита Нижник, инструктор по фитнесу:

Если во время занятий вы почувствовали острую боль в спине, прекратите тренировку.

Помните: чтобы добиться поставленной цели, вам нужно в первую очередь этого хотеть. И, конечно, тренироваться.

Екатерина Буткевич, инструктор по фитнесу:

Так что не ленитесь, и тогда вашу красивую спину заметят все.