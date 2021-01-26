«Чтобы видели, что мы их любим». Показываем, как в Ивановском районе работает отряд бабушек-волонтёров

Новости Беларуси. Бабушки-волонтеры в Ивановском районе заботятся об одиноких внуках. Лепят пампушки и вяжут варежки, а еще поддерживают пожилых и активно осваивают современные технологии в условиях пандемии COVID-19. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О волонтерстве 55+ в репортаже Кристины Протосовицкой.

Это вам носочки. Волонтеры элегантного возраста. Кажется, они смогли обмануть время и делают так, чтобы это получилось и у других.

Ольге Михайловне из деревни Мохро 90. В этот важный день она не одна.

Ольга Луцко, жительница деревни Мохро:

Прошу Бога, чтобы вам Господь дал здоровья, всем, кто меня поздравляет.

Лариса в прошлом учитель, хотя шутит, что бывших не бывает. А Галина – фармацевт. Работа позади, а вместо нее вот уже пять лет волонтерство.

Галина Сеглюк, волонтер:

Бабушка очень хорошая. У меня у мамы тоже будет 90 в этом году. Приходят девочки из центра, помогают. Даже если по дому нечего делать, просто посидеть со старыми людьми, пообщаться. Что-то новенькое им рассказать. Они же любопытные. И то это большой плюс.

Лариса Сацута, волонтер:

Молодое поколение на этом будет учиться. И они будут понимать, что важно сохранить все то, что было в прошлом, слушать их, прислушиваться к ним, учиться у них. Брать пример.

Пока одни волонтеры свою миссию выполнили, другие спешат с теплыми гостинцами по уже знакомому адресу. В этом доме семейного типа в Иваново живут семеро детей. И семь внуков бабушек-волонтеров. Два года они, как и полагается старшим товарищам, следят за успехами, приносят подарки и подсказывают, когда что-то не получается.

Ярослав, воспитанник дома семейного типа:

Если у кого-то нет бабушек, то они как замена. Тебе нравится, что бабушки приходят?

Виктория, воспитанница дома семейного типа:

Да. – А почему?

– Потому что мы с ними много чего делаем.

Тамара Баланда не понаслышке знает о большой семье. Выросла в окружении одиннадцати братьев и сестер, у самой трое детей и шестеро внуков. По образованию – строитель. Когда вышла на пенсию, серьезно заболела, выкарабкалась и решила начать новую жизнь. Сама водит машину, ходит на лыжах, а вдобавок она волонтер.

Тамара Баланда, волонтер:

Я хоть старенькая, но еще ничего. Чтобы они видели в нас бабушек настоящих, не то что пришли, как по шаблону. Чтобы именно видели, что мы бабушки. Что они нам нравятся, что мы их любим, наших солнышек таких красивых.

Татьяна Климович, родитель-воспитатель дома семейного типа:

Когда друзья приходят, они: «А знаешь, к нам бабушки приходили. Они это делали, нас учили. А вот пышки». Да, меняются дети.

Необычная группа волонтеров в Иваново появилась пять лет назад. Сегодня это 25 человек. Единственный критерий – возраст 55+. Быть бабушкой, прокачать компьютерные навыки или повысить финансовую грамотность – своим опытом они делятся с другими.

Виктория Головчук, заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации Ивановского территориального центра соцзащиты:

До сих пор в обществе существует стереотип, что волонтеры – это молодые люди. Мы решили доказать, что волонтерами могут быть и пожилые. Они выходят на пенсию, не теряют социальной активности, у них много опыта, знаний и мудрости, с которыми они идут к детям, пожилым людям, инвалидам, многодетным, неполным семьям. Хотят дарить.