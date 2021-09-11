Как правильно утюжить? Мастер-классы от профессионалов и многодетной мамы

Анастасия Макеева, корреспондент:

Этим утром поддадим парку и сделаем гардеробчик, как в лучших домах Парижа. Секреты идеальной глажки расскажут эксперты и домохозяйки.

Надежда Шавель, многодетная мама:

Мама нажимает, а ты утюжишь. Смотри, смотри какие птички у нас на полотенце. Маечки – отдельно, пеленки – отдельно. У Надежды Шавель все по полочкам. Кристальная свежесть без единой складочки – не для камеры. Так шкаф многодетной мамы выглядит всегда.

Надежда Шавель:

Еще бабушка привила нам, имея утюг на углях. А мы теперь современной техникой пользуемся. Здесь вещи старшей дочки у меня, она у нас любительница помодничать, поэтому у нее больше вещей. Утюжка – неотъемлемая часть нашей жизни, это школа, представительский вид у ребенка. Всегда должно быть в порядке. Супермама утюжит даже носки. Легким движением руки складывает по парам, чтобы дети не искали сонным утром.

Надежда Шавель:

Проутижили, сложили напополам. Я еще делаю такой вот маневр, и все носочки лежат по парам. Всегда. Хозяюшка ориентируется на ярлычки производителей, но всегда стартует на низких температурах и использует мягкую воду, чтобы избежать накипи, не навредить одежде и технике. Гардеробчик с иголочки начинается еще со стирки. Использует режим «без складок», не воюет с заломами. Трикотаж сушит в горизонтальном положении, блузочки-пиджачки – на вешалках. Остальное закрепляет прищепками через каждые 50 см, чтобы вещи не провисали и были идеальными на выходе.

Я всегда начинаю гладить рубашечки с манжетиков, вортничков. Это мелкие детали. Всегда проглаживаю с двух сторон. Если не погладить швы, оно будет смотреться ужасно. Спинку всегда глажу так – на краешек. Рукавчик. Я его всегда складываю вот так, ровненько. Стрелочка получится аккуратненькая. Сложу, как на прилавке магазина, застегнула. Рубашечка готова.

Как в аптеке. С пылу с жару дети не одеваются, ждут, пока костюмчик остынет. Чтобы между уборкой-готовкой глажка не стала последней соломинкой, которая может сломать спину любому верблюду, мы обратились к профи и заглянули в столичный колледж швейного производства. И сразу развеяли миф: натягивать материал по струнке не стоит. Так деформируется ткань. Если только шов морщит, можете слегка поправить ситуацию.

Ольга Шавнева, заведующий ресурсным центром Минского государственного профессионально-технического колледжа швейного производства:

Желательно влажно-тепловую обработку выполнять с паром. Это касается не всех видов материалов. Некоторые виды материала при воздействии пара либо дают пятна, либо теряют прочность. Классическое льняное белье можно утюжить, в принципе, при температуре 220 градусов, т.е. три точки и достаточно большое количество пропаривания. Полушерстяные, шерстяные, смесовые ткани – температурно-влажностные режимы могут быть очень разными: от 140 до 180 °C, надо экспериментировать. Шелковые ткани – с осторожностью, иногда и при уменьшенном количестве пара.

Семь раз отмерь, один раз отрежь, а еще убедись, что поверхность утюга чистая. И не надо дорогущих средств. Просто смойте всю грязь мыльным раствором. Кстати, воду из утюгов лучше выливать, иначе ваш помощник может заржаветь раньше времени. Нет ярлыка – не беда. Помимо деликатного режима, можете поэкспериментировать на невидимых участках или взять лоскуток из этого изделия. Мастер-класс по брючкам – для вас.

Анастасия Позднякова, мастер производственного обучения Минского государственного профессионально-технического колледжа швейного производства:

Сразу формируем наши складки, или стрелки. Отворачиваем верхнюю часть половинки брюк и начинаем утюжить одну из них. Я рекомендую использовать проутюжильник, так как он предотвратит появление блеска на ткани. Отворачиваем одну сторону и по продолжению нашего сгиба проходимся к верхней части брюк. Точно так же мы делаем со второй половинкой. Далее переворачиваем наши брюки и уже на передней части брюк в верхней области мы формируем складку, не затрагивая наши все швы. Обратите внимание, что при утюжке или глажке я приставляю утюг, делаю шаги утюгом, я не провожу, не растягиваю ткань, а именно фиксирую утюг в одном месте. Затем вешаем на вешалку и ждем окончательного остывания.