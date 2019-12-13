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Как правильно накрывать ежевику на зиму?

13 декабря 2019 07:39
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Людмила Фролова, заведующая лабораторией генетических ресурсов ягодных культур РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:
Как правильно накрывать ежевику на зиму? Прежде всего необходимо зафиксировать побеги растения в земле с помощью шпилек.

Как правильно накрывать ежевику на зиму?-1

После того, как мы зафиксировали побеги растения на зиму, как правило, это делается с наступлением осенних холодов, их необходимо укрыть мульчирующим материалом. Есть различные виды мульчирующего материала: черная агроткань, белый и черный спанбонд, допустимо также укрытие побегов деревянными щитами. Возможно использование нескольких слоев материала.

Как правильно накрывать ежевику на зиму?-4

Укрываем и фиксируем к почве. С усилением осенних холодов, утепление необходимо увеличивать.

Как правильно накрывать ежевику на зиму?-7

Как правильно накрывать ежевику на зиму?-9

Мы увеличиваем количество слоев материала. Как правило, для этого используется солома, а также возможно использование лапников, опилок и других рыхлых мульчирующих материалов.

Как правильно накрывать ежевику на зиму?-12

Слой рыхлого мульчирующего материала, в среднем, составляет 15-20 см. Учитывая, что в зимнее время выпадает еще снег, наша ежевика надежно защищена от зимних холодов.

Как правильно накрывать ежевику на зиму?-15

# Растения и цветы # общество # Людмила Фролова # Фотофакт # Полезные советы

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