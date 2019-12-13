Людмила Фролова, заведующая лабораторией генетических ресурсов ягодных культур РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:

Как правильно накрывать ежевику на зиму? Прежде всего необходимо зафиксировать побеги растения в земле с помощью шпилек.

После того, как мы зафиксировали побеги растения на зиму, как правило, это делается с наступлением осенних холодов, их необходимо укрыть мульчирующим материалом. Есть различные виды мульчирующего материала: черная агроткань, белый и черный спанбонд, допустимо также укрытие побегов деревянными щитами. Возможно использование нескольких слоев материала.

Укрываем и фиксируем к почве. С усилением осенних холодов, утепление необходимо увеличивать.

Мы увеличиваем количество слоев материала. Как правило, для этого используется солома, а также возможно использование лапников, опилок и других рыхлых мульчирующих материалов.