Идеи для жизни. Лучшие социальные проекты выбрали в финале конкурса Social Weekend в Минске

Отметим, фонд финала – порядка 100 тысяч рублей. Их распределили между несколькими проектами. К примеру, школой безопасности для женщин, dog-friendly такси и приложением для ухода за городскими насаждениями.

Александр Скрабовский, руководитель конкурса социальных проектов Social Weekend:

Все, что мы видим, все заявки, которые подавались – это все новые люди, которые ранее этим не занимались. Если говорить о текущем сезоне, то 321 заявка была на старте, и мы смело можем говорить, что 280-290 заявок – от людей, которые ранее не интересовались этой темой и не пробовали реализовывать эти проекты. Для нас это безусловный рост, потому что 5 лет назад это было порядка 100 заявок всего и половина из них была от тех людей, которые ранее уже имели опыт реализации социальных проектов.

Конкурсу социальных проектов Social Weekend 7 лет. За это время в нем представили 3 тысячи идей. Победители разных лет получили финансирование на 650 тысяч рублей.