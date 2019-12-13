В Национальной библиотеке стартует проект «Книги Беларуси. Год 2019»: какие мероприятия запланированы

Новости Беларуси. 13 декабря в Национальной библиотеке будет дан старт проекту «Книги Беларуси. Год 2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни издателей разных форм собственности, общественных и религиозных объединений, индивидуальных предпринимателей приглашены на уникальную выставку. На ней впервые представят книги, изданные в Беларуси в 2019 году.

Напомним, ежегодно в нашей стране поступает в продажу порядка 10 тысяч книг и брошюр: от научно-популярных изданий до детской литературы. За рекордный суммарный тираж наградят ведущие издательства. Отдельные премии предусмотрены за популяризацию белорусского языка.