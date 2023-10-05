Как правильно хранить овощи и фрукты? Рассказываем секреты

Миссия выполнима. Для начала выберите достойных кандидатов для зимовки. Пережить холодные месяцы смогут лишь самые красивые и здоровые корнеплоды. Никаких сколов, трещин и пятен – они главные признаки болезни. Шаг второй – поиск хороших апартаментов для будущих жильцов. Погреб – идеальный вариант. Но далеко не единственный. Лестничная площадка, балкон, холодильник тоже подойдут.

Вероника Макаревич, ведущая: Картошка, морковь, лук, чеснок. Вроде все купила, ничего не забыла. Как же щедро наградила нас природа этой осенью. Вот бы ценные дары сохранились подольше…

Елена Пильник, методист отдела прикладной ботаники и фитодизайна Республиканского центра экологии и краеведения:

Если мы берем картофель, обязательно не должно быть света, должна быть плюсовая температура до +7, это коридор, ящик для хранения на застекленной лоджии, обязательно темно. Свекла очень хорошо хранится с картофелем, они друг друга дополняют, если картошки нет, можно ее в холодильник. Ей нужна высокая влажность, чтобы не высохнуть. Или в целлофановом пакете на балконе в темном месте, чтобы не прорастать.

Любит высокую влажность и морковь. Рыжую красавицу также можно сложить в пакет и оставить на балконе либо помыть и поместить в холодильник. Главное условие – срезать кончики, которому что гнить овощ начинает именно с этих сторон.

Елена Пильник:

Обычно нельзя хранить фрукты с овощами, яблоки, груши мы собираем зрелые, в процессе хранения они выделяют газ – этилен. А он ускоряет созревание того, что собрано. Даже если вы поставите рядом картошку, свеклу фрукты могут напитать этот неприятный запах.