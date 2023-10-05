Как правильно хранить овощи и фрукты? Рассказываем секреты

Вероника Макаревич, ведущая:
Картошка, морковь, лук, чеснок. Вроде все купила, ничего не забыла. Как же щедро наградила нас природа этой осенью. Вот бы ценные дары сохранились подольше…
Миссия выполнима. Для начала выберите достойных кандидатов для зимовки. Пережить холодные месяцы смогут лишь самые красивые и здоровые корнеплоды. Никаких сколов, трещин и пятен – они главные признаки болезни. Шаг второй – поиск хороших апартаментов для будущих жильцов. Погреб – идеальный вариант. Но далеко не единственный. Лестничная площадка, балкон, холодильник тоже подойдут.
Елена Пильник, методист отдела прикладной ботаники и фитодизайна Республиканского центра экологии и краеведения:
Если мы берем картофель, обязательно не должно быть света, должна быть плюсовая температура до +7, это коридор, ящик для хранения на застекленной лоджии, обязательно темно. Свекла очень хорошо хранится с картофелем, они друг друга дополняют, если картошки нет, можно ее в холодильник. Ей нужна высокая влажность, чтобы не высохнуть. Или в целлофановом пакете на балконе в темном месте, чтобы не прорастать.
Любит высокую влажность и морковь. Рыжую красавицу также можно сложить в пакет и оставить на балконе либо помыть и поместить в холодильник. Главное условие – срезать кончики, которому что гнить овощ начинает именно с этих сторон.
Елена Пильник:
Обычно нельзя хранить фрукты с овощами, яблоки, груши мы собираем зрелые, в процессе хранения они выделяют газ – этилен. А он ускоряет созревание того, что собрано. Даже если вы поставите рядом картошку, свеклу фрукты могут напитать этот неприятный запах.
А вот чеснок советуют хранить в луковой шелухе. Говорят, она продлевает жизнь пряным зубчикам. Рабочий это лайфхак или нет – большой вопрос. Самое время проверить народный рецепт.