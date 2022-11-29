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Как поженились, сразу получили дом. Как молодых специалистов закрепляют в сельском хозяйстве?

29 ноября 2022 17:32
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Новости Беларуси. Сохранив деревню, сохраним страну. Посыл Президента находит отражение в государственных программах поддержки молодых специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание в 2022 году уделяют сфере сельского хозяйства, ведь вчерашние выпускники становятся на страже продовольственной безопасности страны. Они должны адаптироваться и прижиться на новом месте, ведь кадровый голод для хозяйств чреват голодом для народа.  

Что нужно, чтобы молодежь осталась на селе, расскажет Анна Корольчук.  

Как поженились, сразу получили дом. Как молодых специалистов закрепляют в сельском хозяйстве?-1

В 2022 году Виталий Лозовой с красным дипломом окончил Горецкую сельхозакадемию и сразу после экзаменов погрузился в работу. Новый агроном приехал в хозяйство «Дружба» в разгар сезона в июле, уборочная завершалась уже под его руководством. Полноценно оценить знания молодого специалиста можно будет только в следующем году, поэтому сейчас Виталий внимательно планирует предстоящую посевную на вверенных ему 3 000 гектарах.  

Как поженились, сразу получили дом. Как молодых специалистов закрепляют в сельском хозяйстве?-4

Виталий Лозовой, главный агроном сельхозпредприятия «Дружба»:  
Здесь будет овес, будет засеваться у нас Перевесское поле. Здесь будет ячмень.  

Молодой человек сразу показал себя амбициозным и хватким, в коллектив влился легко. Кроме него, в хозяйство пришло еще шесть новеньких. Останутся ли они здесь после отработки, зависит от многих факторов.  

Как поженились, сразу получили дом. Как молодых специалистов закрепляют в сельском хозяйстве?-7

Виталий Лозовой:  
В первую очередь, это чтобы нормально относились. И руководство, и в коллективе. Хорошие условия проживания – это одно из самых главных. Поскольку, если есть где жить и хорошие условия, почему бы не остаться и работать дальше?  

Как поженились, сразу получили дом. Как молодых специалистов закрепляют в сельском хозяйстве?-10

Квартирный вопрос у Виталия пока не решился – в «Дружбе» ему предоставить жилье не могут. Молодой человек поселился в 20 километрах, у родителей, а сам встал на очередь за новой квартирой в райцентре.  

Как поженились, сразу получили дом. Как молодых специалистов закрепляют в сельском хозяйстве?-13

Анна Корольчук, корреспондент:  
Всего в 2022 году в сельхозорганизации Ветковского района пришло работать 22 молодых специалиста. Так как регион относится к наиболее пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, им полагаются дополнительные бонусы: арендное жилье и разовая выплата в 200 базовых величин при заключении пятилетнего контракта. Если продлить его еще на пять лет – то получишь еще 300.  

Как поженились, сразу получили дом. Как молодых специалистов закрепляют в сельском хозяйстве?-16

Дальновидные директора хозяйств с первых шагов поддерживают бывших выпускников вузов и создают условия для их закрепления. Среди прочего это карьерный рост. Алексей Поладьев учился в столице по целевому направлению. Три года назад вернулся на малую родину. Пришел заведующим ремонтно-механическими мастерскими в одно хозяйство, позже пригласили главным инженером в соседнее.  

Как поженились, сразу получили дом. Как молодых специалистов закрепляют в сельском хозяйстве?-19

Алексей Поладьев, главный инженер сельхозпредприятия «Хальч»:  
Отработаем целевое, будем дальше работать, стремиться к этому. Может, пойдем на повышение. Будем учиться пока. В агрономию тоже вникать, все нужно везде успеть и всему научиться.  

Как поженились, сразу получили дом. Как молодых специалистов закрепляют в сельском хозяйстве?-22

Важный фактор – семейное положение. Супруга Алексея тоже молодой специалист – ветеринарный врач из «Радуги». Сейчас в декрете. Как только пара поженилась, сразу получили уютный домик.  

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# Молодые специалисты # общество # Анна Корольчук # Виталий Лозовой # Алексей Поладьев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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