Как поженились, сразу получили дом. Как молодых специалистов закрепляют в сельском хозяйстве?

Новости Беларуси. Сохранив деревню, сохраним страну. Посыл Президента находит отражение в государственных программах поддержки молодых специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание в 2022 году уделяют сфере сельского хозяйства, ведь вчерашние выпускники становятся на страже продовольственной безопасности страны. Они должны адаптироваться и прижиться на новом месте, ведь кадровый голод для хозяйств чреват голодом для народа. Что нужно, чтобы молодежь осталась на селе, расскажет Анна Корольчук.

В 2022 году Виталий Лозовой с красным дипломом окончил Горецкую сельхозакадемию и сразу после экзаменов погрузился в работу. Новый агроном приехал в хозяйство «Дружба» в разгар сезона в июле, уборочная завершалась уже под его руководством. Полноценно оценить знания молодого специалиста можно будет только в следующем году, поэтому сейчас Виталий внимательно планирует предстоящую посевную на вверенных ему 3 000 гектарах.

Виталий Лозовой, главный агроном сельхозпредприятия «Дружба»:

Здесь будет овес, будет засеваться у нас Перевесское поле. Здесь будет ячмень. Молодой человек сразу показал себя амбициозным и хватким, в коллектив влился легко. Кроме него, в хозяйство пришло еще шесть новеньких. Останутся ли они здесь после отработки, зависит от многих факторов.

Виталий Лозовой:

В первую очередь, это чтобы нормально относились. И руководство, и в коллективе. Хорошие условия проживания – это одно из самых главных. Поскольку, если есть где жить и хорошие условия, почему бы не остаться и работать дальше?

Квартирный вопрос у Виталия пока не решился – в «Дружбе» ему предоставить жилье не могут. Молодой человек поселился в 20 километрах, у родителей, а сам встал на очередь за новой квартирой в райцентре.

Анна Корольчук, корреспондент:

Всего в 2022 году в сельхозорганизации Ветковского района пришло работать 22 молодых специалиста. Так как регион относится к наиболее пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, им полагаются дополнительные бонусы: арендное жилье и разовая выплата в 200 базовых величин при заключении пятилетнего контракта. Если продлить его еще на пять лет – то получишь еще 300.

Дальновидные директора хозяйств с первых шагов поддерживают бывших выпускников вузов и создают условия для их закрепления. Среди прочего это карьерный рост. Алексей Поладьев учился в столице по целевому направлению. Три года назад вернулся на малую родину. Пришел заведующим ремонтно-механическими мастерскими в одно хозяйство, позже пригласили главным инженером в соседнее.

Алексей Поладьев, главный инженер сельхозпредприятия «Хальч»:

Отработаем целевое, будем дальше работать, стремиться к этому. Может, пойдем на повышение. Будем учиться пока. В агрономию тоже вникать, все нужно везде успеть и всему научиться.