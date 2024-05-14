Как появляются клумбы в Минске? Рассказываем о проекте по созданию цветочных композиций

Алина Трус, корреспондент:
Сотни тысяч саженцев уже украшают улицы Минска. Проспекты пестрят яркими красками, однолетними и многолетними растениями. Расскажем подробнее о разработке проекта по созданию осенне-летних композиций.
Алина Трус, корреспондент:
Сотни тысяч саженцев уже украшают улицы Минска. Проспекты пестрят яркими красками, однолетними и многолетними растениями. Расскажем подробнее о разработке проекта по созданию осенне-летних композиций.
На создание плана по благоустройству города уходит до трех месяцев, задействуются около 15-ти специалистов в области ландшафтного дизайна и архитектуры. Перед разработкой клумб проводится анализ территорий, изучаются почвенный состав и близость грунтовых вод. И только потом приступают к работе дизайнеры.
Алексей Свидерский, ведущий инженер садово-паркового хозяйства отдела ландшафтной архитектуры и дизайна УП «Минскзеленстрой»:
У нас есть два стиля: пейзажный и регулярный. Для однолетнего озеленения мы используем регулярный стиль: четкие контуры, обычно используется какой-то рисунок, мотивы орнамента либо четкие формы геометрии. Для многолетнего озеленения мы используем в основном пейзажный стиль.
Как правило, самыми уязвимыми считаются однолетние растения, но среди них есть и менее привередливые. Это виолы. Именно их высаживают в больших количествах на клумбах Минска. Цветы способны выдержать суровые морозы, вплоть до -10 градусов. Всего в 2024 году украсят город более 1 миллиона 400 тысяч однолетних саженцев. Высадка многолетних растений начнется с конца мая и продлится в летне-осенний период. Яркими красками заиграют центральные улицы города и придорожные зоны.
Подробности в видео.