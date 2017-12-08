Как по жестам определить, нравишься ты человеку или нет? Рассказывает психолог

С помощью жестов можно понять, как к вам относится собеседник. Но непроизвольные движения во время общения лучше рассматривать в комплексе, ведь у одного и того же жеста могут быть разные значения. Какие жесты обозначают симпатию и ложь? Нелли Куприянович, психолог:

Жесты рассказывают о бессознательном переживании человека в текущий момент, в данной ситуации, причём это могут быть как осознанные эмоции и чувства, так и сознательные.

Во время беседы обратите внимание на положение рук. Если собеседник их раскинул, словно для объятий, это явный признак того, что он расположен к общению. Мужчина слегка наклоняется в вашу сторону, вероятнее всего, он проявляет заинтересованность. У девушек есть свои «фишки» выражения симпатии. К примеру, накручивание волос во время разговора. Это можно расценить как флирт. Но порой такой жест может означать, что человек нервничает или ему становится скучно. Чтобы уловить тонкую грань, внимательно следите за выражением лица собеседника.

С помощью жестов можно и отгородиться от собеседника или неприятного разговора, к примеру, скрестив руки. Барьеры также создаются с помощью ног, причем их скрещивание говорит о еще более негативном настрое человека. Если ваш собеседник непрерывно покачивает ногой, возможно, он устал, нервничает или стремится поскорее завершить разговор. Еще один жест нетерпения – постукивание пальцами по столу. Это должно вас насторожить. Но не стоит расстраиваться – выход есть всегда!