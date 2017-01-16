Снова замело: как белорусы откапываются после сильных снегопадов

Новости Беларуси. А вот экономические последствия сильнейших снегопадов, прошедших в Беларуси, подсчитать наверняка будет непросто. Невероятно снежные дни отметились и рядом серьезных ДТП, и обрывом линий электропередач, и выходом на маршрут дополнительной техники по уборке. К примеру, в Витебске выпало более половины месячной нормы осадков, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Дорофеев, водитель трамвая Витебского трамвайно-троллейбусного управления:

Сам на работу добираюсь пешком – 12 минут. Но в сильные снегопады, естественно, времени надо больше.

А вот чтобы больше времени не понадобилось жителям Витебска, Александр каждую снежную ночь орудует вот таким масштабным ершом. Ведь если покров на рельсах превысит десять сантиметров, трамвай просто не сможет отправиться на маршрут.

Василий Мудреченко, начальник службы пути Витебского трамвайно-троллейбусного управления:

Так как забиваются электродвигатели, происходят короткие замыкания. Мы вычищаем снег в промежутке с 12, когда не ходят трамваи, и до 5, когда начинается опять движение.

Но такой деятель расчистки, наверняка, всего один. В борьбе с самодеятельностью погоды многие оказались на высоте!

Ольга Петрашевская, СТВ:

А вот в деревне Айнаровичи, что под Логойском, ни альпинистов – какие уж там альпинисты? – ни даже трактора не дождались! Но самое страшное, что действеннее обращений, звонков и писем местных жителей оказался всего один дотла сгоревший дом.

Тамара Бабик, житель деревни Айнаровичи (Минская область):

Вызывали тут же технику, чтобы расчистить дороги, чтобы доехали пожарные до места возгорания. Может, если было бы свободно, и человек бы этот остался жить.

Можно долго рассуждать и строить версии, но есть факты. Мужчина в субботу погиб на пожаре, а дороги, сегодня уже расчищенные, до трагедии, по словам местных, убирали только до магазина.

Зинаида Рулькевич, житель деревни Айнаровичи (Минская область):

Обрадовал нас пожар, что почистили нам улицу. Я звонила в сельсовет, а там такая Галина Ивановна – секретарь – говорит: не знаю, когда почистят.

Это та самая Галина Ивановна, говорит: сельсовет заявку на расчистку подал вовремя. Но дальше вопросы – как снежный ком.

Галина Горячко, управляющий делами Янушковичского сельского исполнительного комитета:

Бумаги, где было бы написано, что расчистку провели до выходных, у нас нет.

Погода в том числе стала причиной и ДТП – удивительного по своему исходу. Двухлетняя девочка упала с санок, и на нее тут же наехал автомобиль скорой помощи. Ребенок в больнице, но травмы не угрожают жизни.

Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области:

В связи с тем, что был снегопад, очень была плохая видимость. Водитель смог среагировать только в последний момент и пропустить ребенка между колесами автомобиля.

А гродненские спасатели «Поехали!» теперь говорят даже на снежном бездорожье! Приходят на помощь отныне и на снегоходах. На таких «всепроходимцах» можно и прочесывать лес в поисках пропавшего человека, и патрулировать водоемы. За любителями зимней рыбалки – как и за лункой – глаз да глаз!

Андрей Мацкевич, рыбак:

Сейчас отлично, можно танцевать. Сантиметров 20 есть точно.

Техника высокой проходимости наверняка бы пригодилась и в Слуцке. Он оказался снежным лидером среди райцентров по итогам прошедших выходных. И все же на неделе, по прогнозам синоптиков, лепить снеговиков уже будет сложнее, по крайней мере, погода поможет только морозами.