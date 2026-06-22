В Минске завершились соревнования на Кубок Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта

В Минске завершились международные соревнования на Кубок Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта. Финальный день – яркий, напряженный, с настоящей спортивной драматургией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На дорожке развернулась настоящая битва. Дисциплина «Боевое развертывание» – это спорт, максимально близкий к реальной работе спасателей: скорость прокладки рукавов, точность соединений, запуск мотопомпы, мгновенная реакция ствольщика. Каждая ошибка здесь – потерянные секунды. Каждая секунда – судьба команды. У женщин победила сборная России, второе место – Узбекистан, третье – Беларусь. У мужчин – сборная Беларуси буквально вырвала победу. По итогам четырех соревновательных дней в общем зачете у мужчин лидировала наша национальная сборная, далее – Россия и Узбекистан. У женщин первое место сохранила Россия, второе – Беларусь, третье – Узбекистан.

Александр Чуприян, руководитель Международной спортивной федерации пожарных и спасателей: Международной федерации исполняется уже четверть века. Общее количество, когда стартовали, было стран 11, 25 лет назад. Сейчас уже их 35. Мы уже охватываем четыре континента. Каждая страна выходит со своим флагом, каждая страна имеет право слушать свой гимн, если она удостоилась пьедестала. Никто никому не ущемляет. И вообще, пожарные спасатели всех стран – объединяйтесь.

Сергей Прудников, главный тренер мужской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

Будем шлифовать именно технические элементы, будем повышать физическую подготовку. Готовность ребят, вы сегодня видели, после боевого развертывания. Эмоции переполняют. На самом деле, команда готова завоевывать первые места.

Пожарно-спасательный спорт – это не просто соревнования, а демонстрация характера, профессионализма и готовности прийти на помощь в любую секунду. Турнир – важный этап подготовки к чемпионату мира 2027 года, который пройдет в Минске. Финалом стало вручение кубка, медалей и памятных призов. Белорусская сборная завершила состязания уверенно и по-спортивному красиво.