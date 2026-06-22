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Свыше 40 брендированных новинок выпустят к юбилею «Славянского базара»

22 июня 2026 07:40
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К XXXV Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске» разработали более 40 наименований брендированной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 40 брендированных новинок выпустят к юбилею «Славянского базара»-2

Сувениры выполнены в фирменной небесно-голубой палитре с фестивальными символами – васильком и ладьей. В ассортименте: головные уборы, зонтики, текстиль, посуда и колокольчики.

Свыше 40 брендированных новинок выпустят к юбилею «Славянского базара»-4

Ольга Соколова, заведующая филиалом «Интернет-центр» Центра культуры «Витебск»:
В этом году мы, конечно же, сделали и эксклюзивную продукцию, потому что не всем хочется покупать из года в год одно и то же, хочется что-то новенькое, эксклюзивное. Поэтому линейка у нас в этом году очень разнообразная. Конечно же, присутствует василек, но главным элементом еще в сувенирной продукции стала ладья, которая символизирует путь, движение и преемственность поколений. 

Свыше 40 брендированных новинок выпустят к юбилею «Славянского базара»-6

Сергей Маркевич, директор предприятия «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт»:
Мы рады, что теперь, приезжая в Витебск или просто проезжая через город, каждый желающий сможет приобрести памятные сувениры с символикой «Славянского базара». Это удобно, быстро и всегда под рукой.

Приобрести продукцию можно в магазинах, отелях и на автозаправочных станциях Витебска. Сувениры станут не просто памятью о празднике, но и красивым знаком белорусского гостеприимства. 

# Славянский базар в Витебске

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