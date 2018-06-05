Как обезопасить себя от кражи денег с банковской карты? Разбираемся со специалистом

В нашей стране участились случаи краж с банковских карточек‍. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –

начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома – Андрей Ковалёв. Статистика гласит, что количество подобных преступлений, по сравнению с прошлым годом, значительно увеличилось. С чем это связано? Андрей Ковалёв, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома:

Да, это правда. На самом деле зафиксирован значительный рост категории данных преступлений, это связано с развитием информатизации, рынка сети Интернет, мобильных операторов. Наше население все более информационее и информационнее становится, и от этого и способы совершения преступлений, хищений с каждым годом все более совершенными становятся. Мы плохо защищаем свою банковскую карту? Что нужно сделать для защиты своей банковской карты? Андрей Ковалёв:

Все проблемы, наверное, от нашей беспечности, когда мы получаем банковскую карту в банке, нам сотрудник банка предлагает еще дополнительно к этой карте еще несколько карт, чтобы нам было удобно ездить в отпуск, осуществлять покупки в различных интернет-магазинах и на территории других государств. Я бы так порекомендовал с учетом лета, отпускного сезона нашим гражданам иметь несколько банковских карт с обязательным разделением счетов. У нас должна быть обязательно зарплатная карта, на которую мы получаем зарплату и рассчитываемся на территории Беларуси за какие-то покупки. У нас должна быть обязательно карта для сети Интернет. Стало очень модно покупать различные товары и оплачивать услуги в сети. Это должны быть разные банковские счета. Компрометация одной карты ведет к компрометации всего счета. И карта, с которой мы едем за границу в отпуск, должен быть еще один счет, как минимум две или три с небольшими суммами, чтобы если осуществилась компрометация, вы всегда могли заблокировать и у вас остались какие-то деньги. Нам это никто не рассказывает, мы этим не интересуемся.

Вы говорите, что нужно много карточек, заранее предполагаете, что возможно хищение банковской карты. Что нужно сделать, чтобы никто никаким образом не мог претендовать на те знаки, которые хранятся на карте? Андрей Ковалёв:

Прежде всего, нужно понимать, что банковская пластиковая карта – это доступ к вашему счету для вашего удобства. Деньги просто хранятся в банке, и мы просто посредством ее осуществляем какие-то оплаты. Если у вас, не дай бог, украли банковскую карту либо с ней произошла компрометация, какие угодно манипуляции, вы можете ее заблокировать. Если, не дай бог, на вас совершено какое-то разбойное нападение, грабеж и у вас похищена денежная сумма, вы ее, к сожалению, уже не восстановите, только если непосредственно будет установлены и задержаны данные лица. На мой взгляд, пластик – это более безопасно и им пользоваться, безусловно, надо, и вопрос в том, что нужно совершенствоваться немножко в банковской культуре. Все мы пользуемся мобильным телефоном, для удобства у нас должен быть мобильный банкинг, чтобы мы всегда могли смотреть за своим счетом, все движения по нему: пополнение либо списание. Также мы пользуемся интернет-банкингом, но я бы рекомендовал мобильный банкинг, потому что мобильный телефон всегда под рукой. Вы увидели, не дай бог, какие-то движения, что у вас списываются деньги, всегда можно в мобильном банке выйти на колл-центр, заблокировать вашу карту, сказать, что это транзакции не мои. С учетом того, что на территории Беларуси у нас нулевая ответственность. Если вы добровольно заявляете, что в отношении вас совершено преступление либо это транзакции не ваши, обращайтесь в банк как угодно на территории Беларуси, другого государства, необязательно приходить и писать заявление посредством сети Интернет, электронного обращения. Вы уведомили банк, он провел соответствующую проверку, если хватает полномочий, сами принимают решение, если нет – обращаются в милицию.