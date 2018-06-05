Прямой эфир

Как обезопасить себя от кражи денег с банковской карты? Разбираемся со специалистом

05 июня 2018 09:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В нашей стране участились случаи краж с банковских карточек‍.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –
начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома – Андрей Ковалёв.

Статистика гласит, что количество подобных преступлений, по сравнению с прошлым годом, значительно увеличилось. С чем это связано?

Андрей Ковалёв, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома:
Да, это правда. На самом деле зафиксирован значительный рост категории данных преступлений, это связано с развитием информатизации, рынка сети Интернет, мобильных операторов. Наше население все более информационее и информационнее становится, и от этого и способы совершения преступлений, хищений с каждым годом все более совершенными становятся. 

Мы плохо защищаем свою банковскую карту? Что нужно сделать для защиты своей банковской карты?

Андрей Ковалёв:
Все проблемы, наверное, от нашей беспечности, когда мы получаем банковскую карту в банке, нам сотрудник банка предлагает еще дополнительно к этой карте еще несколько карт, чтобы нам было удобно ездить в отпуск, осуществлять покупки в различных интернет-магазинах и на территории других государств. Я бы так порекомендовал с учетом лета, отпускного сезона нашим гражданам иметь несколько банковских карт с обязательным разделением счетов. У нас должна быть обязательно зарплатная карта, на которую мы получаем зарплату и рассчитываемся на территории Беларуси за какие-то покупки. У нас должна быть обязательно карта для сети Интернет. Стало очень модно покупать различные товары и оплачивать услуги в сети. Это должны быть разные банковские счета. Компрометация одной карты ведет к компрометации всего счета. И карта, с которой мы едем за границу в отпуск, должен быть еще один счет, как минимум две или три с небольшими суммами, чтобы если осуществилась компрометация, вы всегда могли заблокировать и у вас остались какие-то деньги. Нам это никто не рассказывает, мы этим не интересуемся.

Как обезопасить себя от кражи денег с банковской карты? Разбираемся со специалистом-1

Вы говорите, что нужно много карточек, заранее предполагаете, что возможно хищение банковской карты. Что нужно сделать, чтобы никто никаким образом не мог претендовать на те знаки, которые хранятся на карте?

Андрей Ковалёв:
Прежде всего, нужно понимать, что банковская пластиковая карта – это доступ к вашему счету для вашего удобства. Деньги просто хранятся в банке, и мы просто посредством ее осуществляем какие-то оплаты. Если у вас, не дай бог, украли банковскую карту либо с ней произошла компрометация, какие угодно манипуляции, вы можете ее заблокировать. Если, не дай бог, на вас совершено какое-то разбойное нападение, грабеж и у вас похищена денежная сумма, вы ее, к сожалению, уже не восстановите, только если непосредственно будет установлены и задержаны данные лица. На мой взгляд, пластик – это более безопасно и им пользоваться, безусловно, надо, и вопрос в том, что нужно совершенствоваться немножко в банковской культуре. Все мы пользуемся мобильным телефоном, для удобства у нас должен быть мобильный банкинг, чтобы мы всегда могли смотреть за своим счетом, все движения по нему: пополнение либо списание. Также мы пользуемся интернет-банкингом, но я бы рекомендовал мобильный банкинг, потому что мобильный телефон всегда под рукой. Вы увидели, не дай бог, какие-то движения, что у вас списываются деньги, всегда можно в мобильном банке выйти на колл-центр, заблокировать вашу карту, сказать, что это транзакции не мои. С учетом того, что на территории Беларуси у нас нулевая ответственность. Если вы добровольно заявляете, что в отношении вас совершено преступление либо это транзакции не ваши, обращайтесь в банк как угодно на территории Беларуси, другого государства, необязательно приходить и писать заявление посредством сети Интернет, электронного обращения. Вы уведомили банк, он провел соответствующую проверку, если хватает полномочий, сами принимают решение, если нет  обращаются в милицию. 

Как обезопасить себя от кражи денег с банковской карты? Разбираемся со специалистом-4

Что вы еще посоветуете для безопасности своей карты?

Андрей Ковалёв:
Нужно постоянно смотреть свой баланс. Вы должны точно знать, сколько денег у вас на счету. Если вы знаете, что у вас находится 1000 рублей, то они там должны быть. 

Вы всегда должны знать, где находится ваша банковская карта. Случайно оставленная карта на столе, в любом доступе, в каком-то кафе, ресторане, магазине, может быть скомпрометирована – этого нельзя исключать. Когда вы передаете свою карту работнику какой-то торговли, вы должны следить за теми манипуляциями, что происходит у него в руках. Для того, чтобы скомпрометировать вашу карту, достаточно нескольких секунд. Достаточно сделать изображение двух оборотных сторон этой карты, ваших реквизитов, и вашими реквизитами можно воспользоваться и оплатить любой товар или любую услугу в сети Интернет. 

Как провести тогда оплату в магазине или в ресторане?  

Андрей Ковалёв:
Все расчеты осуществляются при вашем присутствии, терминал вам обязаны принести, карта из вида вашего не уходит, а если и даете, то вы смотрите, что с ней происходит. Нельзя показывать сам номер карты, на кого имитирована и срок действия карты. Это называется хищение с использованием реквизитов. Воспользовавшись этими реквизитами, можно оплатить любой товар либо услугу.

Больше советов – в видеоматериале. 

# Банковские карты # общество # Андрей Ковалев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске выставлен на продажу универсам «Центральный»
05 июня 2018 09:37

В Минске выставлен на продажу универсам «Центральный»

5 июня – День памяти первой просветительницы Евфросинии Полоцкой
05 июня 2018 07:54

5 июня – День памяти первой просветительницы Евфросинии Полоцкой

Перспективы развития беспилотной авиации обсудили эксперты Беларуси и России
05 июня 2018 07:34

Перспективы развития беспилотной авиации обсудили эксперты Беларуси и России