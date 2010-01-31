Процедура экстрадиции Полански в США может растянуться на год

По словам министра юстиции Швейцарии Эвелин Видмер-Шлумпф, Полански имеет право обжаловать предстоящее решение Федерального управления юстиции Швейцарии в суде присяжных, а затем и в Федеральном суде.

«В случае, если будет подана апелляция, то процедура экстрадиции затянется еще на какое-то время. Пока сложно сказать точно, но этот период может занять от нескольких месяцев до года», — сказала Видмер-Шлумпф.

В настоящее время Полански находится в своем имении в Гстааде, куда он был перевезен 4 декабря после двух месяцев содержания в тюрьме Цюриха. 76-летний режиссер был арестован на основании ордера, выданного Верховным судом Калифорнии.

Американская сторона требует экстрадиции Полански в связи с делом 33-летней давности — в 1977 году он был обвинен в незаконной связи с 13-летней Самантой Геймер. Не дожидаясь завершения судебного процесса, Полански в 1978 году уехал из США в Европу, где, имея польское, получил французское гражданство.

Несмотря на то, что сама Геймер уже давно отказалась от своих претензий к режиссеру и даже публично призвала отказаться от его преследования, американский суд не оставил попытки довести дело до конца, причем обязательно в присутствии Полански. Ожидается, что решение об экстрадиции швейцарские власти вынесут в феврале, сообщает NEWSru.com.