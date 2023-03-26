«Настали погодные условия оптимальные». В Гомельской области начался весенний сев

Новости Беларуси. Напряженный период начался у аграриев. Но легкого хлеба, как известно, не бывает. Хозяйства приступают к весеннему севу, без внимания не остаются и озимые культуры. До конца марта в Гомельской области необходимо завершить первую подкормку растений. Такое поручение хозяйствам региона дал губернатор Иван Крупко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От своевременности и качества этого процесса зависит будущий урожай. В Петриковском районе к весенним полевым работам готовились основательно – к сезону все хозяйства полностью обеспечены удобрениями.

Иван Фещенко, заместитель директора сельхозпредприятия «Полесье-Агроинвест»:

Настали погодные условия оптимальные, именно для подкормки. За 10 дней мы планируем полностью закрыть. По азотным удобрениям нет вопросов. На первую подкормку хозяйство полностью обеспечено азотными удобрениями. Идет еще сейчас закупка на вторую и последующие подкормки.

Подготовку прошла и техника. В полях предприятия «Полесье-Агроинвест» сейчас работает новый опрыскиватель – агрегат на специальном ходу может обрабатывать почву вне зависимости от влажности. Для обслуживания сельхозтехники в области задействуют больше 20 бригад, сервисные и ремонтные работы будут проводить на местах. К посевной с запасом заготовили и семена.

Елена Филипович, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Гомельского облисполкома:

По области заготовлено 135 % семян с учетом страхового фонда. При этом доля элитных и оригинальных семян составляет 14 % вместо рекомендованных 10 %. И первая репродукция составляет более 50 %. Область готова к посеву яровых культур.