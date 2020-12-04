Как можно заинтересовать ребёнка и раскрыть его способности? Мы спросили у руководителя театрального коллектива
Новости Беларуси. Гости студии Новости «24 часа» – молодые и амбициозные кураторы, которые, как говорится, точно «в теме». Это Дарья Янковская, заведующая филиалом «Привольненский центр отдыха» и Михаил Бугай, руководитель театрального коллектива «Вобраз».
Илона Волынец, СТВ:
Принято говорить, что в Беларуси созданы ну прямо все условия для развития талантливой молодежи. Так ли это на самом деле? На своем примере расскажите, что касается и педагогов, и технического оснащения.
Дарья Янковская, заведующая филиалом «Привольненский центр отдыха»:
В первую очередь я бы хотела сказать, что в нашей стране очень много талантливой, прогрессивной, перспективной молодежи. А если рассматривать на примере нашего клубного учреждения, учреждения культуры «Привольненский центр отдыха», когда ребенок талантлив, наши педагоги стараются с ним заниматься, уделять больше внимания, готовить к различным конкурсам, фестивалям, которые проходят на районном, областном, также республиканском уровнях. В результате этого ребят поощряют призами, наградами какими-то, что в дальнейшем стимулирует их и дальше продолжать заниматься творчеством.
Михаил Бугай, руководитель театрального коллектива «Вобраз»:
Также в Республике Беларусь существует специальный фонд по поддержке талантливой молодежи. Начиная с самодеятельности, ребята идут в профессиональную деятельность, участвуют в районных, областных, республиканских, международных фестивалях, конкурсах. Их поощряют стипендией. Потом это служит мотивацией для них, чтобы творить и идти дальше в профессии.
Илона Волынец:
Хорошо, талант. Таланты сами к вам приходят или вы их ищете?
Михаил Бугай:
Я, наверное, как культорганизатор расскажу. В нашем учреждении каждый год проходит день открытых дверей в разной форме. Например, в этом году был в форме театрализованного представления. В холле были организованы фотозона и уголок с раздаточным материалом. При входе родителей с детьми встречали мимы, которые проводили экскурсию по Дому культуры и знакомили с будущими педагогами. А педагоги непосредственно проводили мастер-классы в направлении своей деятельности.
Илона Волынец:
Если говорить про театральное искусство – не каждый раскроется на сцене сразу. Хотя, может быть, у кого-то есть к этому талант.
Михаил Бугай:
Когда ребенок приходит в театральный коллектив, педагог должен провести анкетирование с ребенком, выявить сильные или слабые стороны и начать индивидуальный подход к ребенку. То есть работа тренингов на раскрепощение, на познание себя как личности в этом мире, работа над артикуляцией, чтобы не стесняться и правильно говорить.
Театральная сфера – это синтез всего: вокал, хореография. Сперва другом быть педагогу, а потом, на втором плане, быть педагогом.
Илона Волынец:
Нужно ли государству оказывать поддержку молодым людям для того, чтобы потом ребенок вырос в настоящего гражданина, патриота?
Дарья Янковская:
Многие ребята, которые не связали жизнь с искусством, продолжают приходить к нам в центр и принимать участие в концертах, в театрализованных постановках, помогать в организации каких-то мероприятий. И также приводят к нам своих деток.
Несмотря на то, что они не связали свою жизнь с творчеством, безусловно, это оставило след на формировании их личности. Приобщаясь к искусству, мы начинаем смотреть на мир совершенно другими глазами. Мы начинаем видеть то, что другие не замечают.