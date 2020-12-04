Как можно заинтересовать ребёнка и раскрыть его способности? Мы спросили у руководителя театрального коллектива

Новости Беларуси. Гости студии Новости «24 часа» – молодые и амбициозные кураторы, которые, как говорится, точно «в теме». Это Дарья Янковская, заведующая филиалом «Привольненский центр отдыха» и Михаил Бугай, руководитель театрального коллектива «Вобраз». Илона Волынец, СТВ:

Принято говорить, что в Беларуси созданы ну прямо все условия для развития талантливой молодежи. Так ли это на самом деле? На своем примере расскажите, что касается и педагогов, и технического оснащения.

Дарья Янковская, заведующая филиалом «Привольненский центр отдыха»:

В первую очередь я бы хотела сказать, что в нашей стране очень много талантливой, прогрессивной, перспективной молодежи. А если рассматривать на примере нашего клубного учреждения, учреждения культуры «Привольненский центр отдыха», когда ребенок талантлив, наши педагоги стараются с ним заниматься, уделять больше внимания, готовить к различным конкурсам, фестивалям, которые проходят на районном, областном, также республиканском уровнях. В результате этого ребят поощряют призами, наградами какими-то, что в дальнейшем стимулирует их и дальше продолжать заниматься творчеством.

Михаил Бугай, руководитель театрального коллектива «Вобраз»:

Также в Республике Беларусь существует специальный фонд по поддержке талантливой молодежи. Начиная с самодеятельности, ребята идут в профессиональную деятельность, участвуют в районных, областных, республиканских, международных фестивалях, конкурсах. Их поощряют стипендией. Потом это служит мотивацией для них, чтобы творить и идти дальше в профессии. Илона Волынец:

Хорошо, талант. Таланты сами к вам приходят или вы их ищете? Михаил Бугай:

Я, наверное, как культорганизатор расскажу. В нашем учреждении каждый год проходит день открытых дверей в разной форме. Например, в этом году был в форме театрализованного представления. В холле были организованы фотозона и уголок с раздаточным материалом. При входе родителей с детьми встречали мимы, которые проводили экскурсию по Дому культуры и знакомили с будущими педагогами. А педагоги непосредственно проводили мастер-классы в направлении своей деятельности.

Илона Волынец:

Если говорить про театральное искусство – не каждый раскроется на сцене сразу. Хотя, может быть, у кого-то есть к этому талант. Михаил Бугай:

Когда ребенок приходит в театральный коллектив, педагог должен провести анкетирование с ребенком, выявить сильные или слабые стороны и начать индивидуальный подход к ребенку. То есть работа тренингов на раскрепощение, на познание себя как личности в этом мире, работа над артикуляцией, чтобы не стесняться и правильно говорить. Театральная сфера – это синтез всего: вокал, хореография. Сперва другом быть педагогу, а потом, на втором плане, быть педагогом.