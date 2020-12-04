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Как можно заинтересовать ребёнка и раскрыть его способности? Мы спросили у руководителя театрального коллектива

04 декабря 2020 16:54
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Новости Беларуси. Гости студии Новости «24 часа» – молодые и амбициозные кураторы, которые, как говорится, точно «в теме». Это Дарья Янковская, заведующая филиалом «Привольненский центр отдыха» и Михаил Бугай, руководитель театрального коллектива «Вобраз».

Илона Волынец, СТВ:
Принято говорить, что в Беларуси созданы ну прямо все условия для развития талантливой молодежи. Так ли это на самом деле? На своем примере расскажите, что касается и педагогов, и технического оснащения.

Как можно заинтересовать ребёнка и раскрыть его способности? Мы спросили у руководителя театрального коллектива-1

Дарья Янковская,  заведующая филиалом «Привольненский центр отдыха»: 
В первую очередь я бы хотела сказать, что в нашей стране очень много талантливой, прогрессивной, перспективной молодежи. А если рассматривать на примере нашего клубного учреждения, учреждения культуры «Привольненский центр отдыха», когда ребенок талантлив, наши педагоги стараются с ним заниматься, уделять больше внимания, готовить к различным конкурсам, фестивалям, которые проходят на районном, областном, также республиканском уровнях. В результате этого ребят поощряют призами, наградами какими-то, что в дальнейшем стимулирует их и дальше продолжать заниматься творчеством.

Как можно заинтересовать ребёнка и раскрыть его способности? Мы спросили у руководителя театрального коллектива-3

Михаил Бугай, руководитель театрального коллектива «Вобраз»: 
Также в Республике Беларусь существует специальный фонд по поддержке талантливой молодежи. Начиная с самодеятельности, ребята идут в профессиональную деятельность, участвуют в районных, областных, республиканских, международных фестивалях, конкурсах. Их поощряют стипендией. Потом это служит мотивацией для них, чтобы творить и идти дальше в профессии.

Илона Волынец: 
Хорошо, талант. Таланты сами к вам приходят или вы их ищете?

Михаил Бугай: 
Я, наверное, как культорганизатор расскажу. В нашем учреждении каждый год проходит день открытых дверей в разной форме. Например, в этом году был в форме театрализованного представления. В холле были организованы фотозона и уголок с раздаточным материалом. При входе родителей с детьми встречали мимы, которые проводили экскурсию по Дому культуры и знакомили с будущими педагогами. А педагоги непосредственно проводили мастер-классы в направлении своей деятельности.  

Как можно заинтересовать ребёнка и раскрыть его способности? Мы спросили у руководителя театрального коллектива-5

Илона Волынец: 
Если говорить про театральное искусство – не каждый раскроется на сцене сразу. Хотя, может быть, у кого-то есть к этому талант.

Михаил Бугай: 
Когда ребенок приходит в театральный коллектив, педагог должен провести анкетирование с ребенком, выявить сильные или слабые стороны и начать индивидуальный подход к ребенку. То есть работа тренингов на раскрепощение, на познание себя как личности в этом мире, работа над артикуляцией, чтобы не стесняться и правильно говорить.

Театральная сфера – это синтез всего: вокал, хореография. Сперва другом быть педагогу, а потом, на втором плане, быть педагогом.

Как можно заинтересовать ребёнка и раскрыть его способности? Мы спросили у руководителя театрального коллектива-7

Илона Волынец: 
Нужно ли государству оказывать поддержку молодым людям для того, чтобы потом ребенок вырос в настоящего гражданина, патриота?

Дарья Янковская: 
Многие ребята, которые не связали жизнь с искусством, продолжают приходить к нам в центр и принимать участие в концертах, в театрализованных постановках, помогать в организации каких-то мероприятий. И также приводят к нам своих деток.

Несмотря на то, что они не связали свою жизнь с творчеством, безусловно, это оставило след на формировании их личности. Приобщаясь к искусству, мы начинаем смотреть на мир совершенно другими глазами. Мы начинаем видеть то, что другие не замечают.

# Молодежь Беларуси # Илона Волынец

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