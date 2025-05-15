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Масштабная забастовка лишила столицу Болгарии наземного общественного транспорта

15 мая 2025 06:58
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Масштабная забастовка лишила столицу Болгарии наземного общественного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Масштабная забастовка лишила столицу Болгарии наземного общественного транспорта-2

Не вышли на маршрут трамваи, троллейбусы и автобусы. Работало только метро. Кроме того, из-за стачки работников были отменены занятия в городских школах. Протестующие требуют повышения зарплаты. В настоящее время с учетом высокой нагрузки она настолько мала, что не привлекает молодежь, в связи с чем в отрасли отмечается серьезная нехватка квалифицированных кадров, а водители не получают необходимого вознаграждения за переработку.

# Протесты # транспорт

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