Масштабная забастовка лишила столицу Болгарии наземного общественного транспорта

Не вышли на маршрут трамваи, троллейбусы и автобусы. Работало только метро. Кроме того, из-за стачки работников были отменены занятия в городских школах. Протестующие требуют повышения зарплаты. В настоящее время с учетом высокой нагрузки она настолько мала, что не привлекает молодежь, в связи с чем в отрасли отмечается серьезная нехватка квалифицированных кадров, а водители не получают необходимого вознаграждения за переработку.