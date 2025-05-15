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Первые за 3 года прямые переговоры Москвы и Киева пройдут в Стамбуле 15 мая

15 мая 2025 06:31
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Первые за 3 года прямые переговоры Москвы и Киева пройдут в Стамбуле 15 мая-0

В Стамбуле 15 мая стартуют первые за три года прямые переговоры по урегулированию украинского конфликта между Москвой и Киевом.

Накануне российский лидер Владимир Путин провёл совещание в Москве и обнародовал состав делегации от российской стороны. Главным в переговорном процессе назначен помощник президента РФ Владимир Мединский. В составе делегации от РФ также на переговорах в Турции будут присутствовать замминистра МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС Российской Федерации Игорь Костюков и замглавы российского оборонного ведомства Александр Фомин.

По информации СМИ, украинскую сторону на переговорах представлять будут глава офиса Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовка, глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров и глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига. В Стамбуле находится и украинский президент Владимир Зеленский. Сообщается, что 15 мая он проведет переговоры с лидером Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

# Владимир Путин # Владимир Зеленский

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