Первые за 3 года прямые переговоры Москвы и Киева пройдут в Стамбуле 15 мая

В Стамбуле 15 мая стартуют первые за три года прямые переговоры по урегулированию украинского конфликта между Москвой и Киевом.

Накануне российский лидер Владимир Путин провёл совещание в Москве и обнародовал состав делегации от российской стороны. Главным в переговорном процессе назначен помощник президента РФ Владимир Мединский. В составе делегации от РФ также на переговорах в Турции будут присутствовать замминистра МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС Российской Федерации Игорь Костюков и замглавы российского оборонного ведомства Александр Фомин.

По информации СМИ, украинскую сторону на переговорах представлять будут глава офиса Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовка, глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров и глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига. В Стамбуле находится и украинский президент Владимир Зеленский. Сообщается, что 15 мая он проведет переговоры с лидером Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.