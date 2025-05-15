Белстат: в белорусских семьях преобладает правовое и экономическое равноправие супругов

Ко Дню семьи Белстат изучил вопросы, касающиеся разделения функций между женщинами и мужчинами при принятии ответственных решений, а также отношения семейных пар к гендерным ролям женщины и мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как показали результаты, в белорусских семьях преобладает правовое и экономическое равноправие супругов: решения о распоряжении финансами совместно принимаются 8 из 10 семей, советуются белорусы и в части совершения крупных покупок. О равноправной модели партнерства свидетельствуют также данные о решениях относительно воспитания и обучения детей: в большинстве семей они принимаются совместно.

Инна Коношонок, начальник главного управления статистики уровня жизни населения и обследований домашних хозяйств Белстата:

Вопросы разделения функций между женщинами и мужчинами в семье тесно связаны с гендерными стереотипами, сложившимися в обществе. Так, две трети женщин и три четверти мужчин считают, что материальное обеспечение семьи является обязанностью мужчины. При этом 83 % женщин и 71 % мужчин отметили, что принятие важных решений в семье должно также совершаться совместно.

Всего в Беларуси свыше 2 миллионов 600 тысяч семей. Их благополучие под защитой государства.