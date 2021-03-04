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Как медсестра стала одной из самых влиятельных женщин в белорусском православии? Анонс специального репортажа «Матушка»

04 марта 2021 14:47
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Новости Беларуси. Она работала в больнице и мечтала стать врачом, но путь истиной веры привел ее в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как медсестра стала одной из самых влиятельных женщин в белорусском православии? Анонс специального репортажа «Матушка»-1

Почему Маша Глухова приняла монаший постриг и как стала одной из самых влиятельных женщин в белорусском православии под именем Гавриила?

Как медсестра стала одной из самых влиятельных женщин в белорусском православии? Анонс специального репортажа «Матушка»-4

 Специальный репортаж «Матушка» смотрите 4 марта сразу после информационного канала на СТВ.

# Православные в Беларуси # общество # Игуменья Гавриила # Фотофакт

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