Как медсестра стала одной из самых влиятельных женщин в белорусском православии? Анонс специального репортажа «Матушка»

Новости Беларуси. Она работала в больнице и мечтала стать врачом, но путь истиной веры привел ее в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Она работала в больнице и мечтала стать врачом, но путь истиной веры привел ее в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почему Маша Глухова приняла монаший постриг и как стала одной из самых влиятельных женщин в белорусском православии под именем Гавриила?
Специальный репортаж «Матушка» смотрите 4 марта сразу после информационного канала на СТВ.