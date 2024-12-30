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Лукашенко утвердил план подготовки проектов законодательных актов на 2025 год

30 декабря 2024 11:29
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30 декабря Александр Лукашенко утвердил план подготовки проектов законодательных актов на 2025 год. Реальная потребность общества в урегулировании соответствующих отношений, приоритетность их правовой регламентации – легли в основу формирования плана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко утвердил план подготовки проектов законодательных актов на 2025 год-2

Особое внимание уделялось соблюдению требований системности, комплексности и стабильности правового регулирования. В планах на 2025-й – подготовить как принципиально новые законодательные акты, так и направленные на системную актуализацию действующих законов. Также запланирована работа над проектами законов и указов по результатам ревизии законодательства, проводимой в настоящее время в соответствии с поручением главы государства.

# Александр Лукашенко # Государственная политика

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