30 декабря Александр Лукашенко утвердил план подготовки проектов законодательных актов на 2025 год. Реальная потребность общества в урегулировании соответствующих отношений, приоритетность их правовой регламентации – легли в основу формирования плана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание уделялось соблюдению требований системности, комплексности и стабильности правового регулирования. В планах на 2025-й – подготовить как принципиально новые законодательные акты, так и направленные на системную актуализацию действующих законов. Также запланирована работа над проектами законов и указов по результатам ревизии законодательства, проводимой в настоящее время в соответствии с поручением главы государства.