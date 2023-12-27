«Белпочта» бесплатно доставит открытки к Новому году

Такое поздравление точно тронет душу и вызовет улыбку. В преддверии Нового года и Рождества «Белпочта» проведет праздничную акцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже завтра, 28 декабря, все желающие смогут отправить открытку с теплыми пожеланиями своим близким и друзьям, а почтовый оператор бесплатно доставит их адресатам по всей Беларуси. Акция будет проходить в столичном почтамте и отделении № 60 на Вокзальной с 10:00 до полудня и с 17 до 19 часов. Подписанная от руки открытка – невыходящая из моды классика. Карточка станет приятной неожиданностью для получателя и памятным сувениром.