Как изменилось отношение к инклюзии в Беларуси? Интервью с главредом газеты «Вместе»
Дать громкий голос тем, кого общество часто не слышит. Жанна Каноплич уже 36 лет руководит единственным в Беларуси изданием, целиком посвященным жизни и проблемам людей с инвалидностью. Газета «Вместе» пропустила через себя тысячи непростых человеческих судеб, став для многих реальной опорой и надеждой.
О том, как за эти годы изменилось отношение к инклюзии в нашей стране и чем удивит грядущий Международный фестиваль творчества инвалидов имени Игоря Лученка на «Славянском базаре в Витебске». Об этом и не только поговорили с нашим гостем.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Жанна Каноплич, главный редактор газеты «Вместе».
Михаил Свито, СТВ:
90-й год, первый номер газеты «Вместе». Какая была атмосфера в редакции?
Жанна Каноплич, главный редактор газеты «Вместе»:
В 1988 году, 8 июля, было образовано Белорусское общество инвалидов. Через два года, на президиуме Центрального правления, было принято решение о создании своего печатного органа. Было предложено возглавить эту газету, стать главным редактором, членом Союза писателей Беларуси, уже на то время известному Ивану Ивановичу Копыловичу. Он был уже инвалидом первой группы.
Жанна Каноплич:
Первые номера, сигнальные номера, они были сверстаны в редакции газеты «Дняпровец», и там же они были отпечатаны. Тираж тогда был 5000 экземпляров. Ну и распространяли здесь через «Белпочту». Она называлась тогда «Наша доля».
Да, конечно, газета поменяла свое название. В 2004 году она стала называться «Вместе». Но, как я считаю, как Иван Иванович говорил, мы с ним общаемся и сейчас. Суть не в названии газеты, а в том, чтобы материалы, которые в ней публиковались, были искренними. И важна преданность аудитории нашей.
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