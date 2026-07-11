Как изменилось отношение к инклюзии в Беларуси? Интервью с главредом газеты «Вместе»

Дать громкий голос тем, кого общество часто не слышит. Жанна Каноплич уже 36 лет руководит единственным в Беларуси изданием, целиком посвященным жизни и проблемам людей с инвалидностью. Газета «Вместе» пропустила через себя тысячи непростых человеческих судеб, став для многих реальной опорой и надеждой. О том, как за эти годы изменилось отношение к инклюзии в нашей стране и чем удивит грядущий Международный фестиваль творчества инвалидов имени Игоря Лученка на «Славянском базаре в Витебске». Об этом и не только поговорили с нашим гостем. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Жанна Каноплич, главный редактор газеты «Вместе».

Михаил Свито, СТВ:

90-й год, первый номер газеты «Вместе». Какая была атмосфера в редакции? Жанна Каноплич, главный редактор газеты «Вместе»:

В 1988 году, 8 июля, было образовано Белорусское общество инвалидов. Через два года, на президиуме Центрального правления, было принято решение о создании своего печатного органа. Было предложено возглавить эту газету, стать главным редактором, членом Союза писателей Беларуси, уже на то время известному Ивану Ивановичу Копыловичу. Он был уже инвалидом первой группы.