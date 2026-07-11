Туда приезжают даже иностранцы! Побывали на агроусадьбе в Ельском районе и продегустировали мед
Продолжаем тур по Полесью. В Ельском районе есть островок сладкой жизни – медовая долина. Эта агроусадьба – десерт для туристов. Хозяюшка Любовь Викторовна – огонек района. Вместе с супругом в пчеловодстве уже больше 40 лет. Фанаты своего дела и труженики, как и их полосатые подопечные, рассказали в программе «Путевка BY».
Начинаем экскурсию с пасеки. В сезон здесь живет около 37 семей. Вы узнаете удивительные факты про пчелиное семейство, их продукты – золото для поддержания иммунитета и здоровья.
Пятиствольная сосна в Ельском районе – показываем уникальное чудо природы
В 2025 году на залипательной фазенде собрали 700 килограммов меда. Конечно, труд неимоверный. Зато гости и туристы довольны. От натурпродукта одни плюсы, если принимать его правильно. Отправляемся на вкусную дегустацию. Свежий медок, живые витамины. Гречишный поднимет уровень железа. Майский – волшебная таблетка для всего организма. Его можно и детям, и взрослым. Запах обалденный. Одуванчик, лоза, орех, клен и все цветущие сады собраны в этих баночках.
Любовь Власенко, хозяйка агроусадьбы, пчеловод:
Это разнотравье. Это самый вкусный мед, все цветы поля в этом меду. Были у нас иностранцы, и сено косили нам. Мы с удовольствием их кормили медом, блинами. Немцы любят наши белорусские пельмени, руками деланные. В августе у нас будут россияне, играют на гармошках, танцуют и веселят народ. Поэтому мы хотим тоже отдохнуть и сделать праздник меда.
Подробности в видео.