Туда приезжают даже иностранцы! Побывали на агроусадьбе в Ельском районе и продегустировали мед

Продолжаем тур по Полесью. В Ельском районе есть островок сладкой жизни – медовая долина. Эта агроусадьба – десерт для туристов. Хозяюшка Любовь Викторовна – огонек района. Вместе с супругом в пчеловодстве уже больше 40 лет. Фанаты своего дела и труженики, как и их полосатые подопечные, рассказали в программе «Путевка BY».

Начинаем экскурсию с пасеки. В сезон здесь живет около 37 семей. Вы узнаете удивительные факты про пчелиное семейство, их продукты – золото для поддержания иммунитета и здоровья.