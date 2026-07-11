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Пятиствольная сосна в Ельском районе – показываем уникальное чудо природы

11 июля 2026 14:59
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На навигаторе место силы и триумф для поклонников экологического туризма. Вы только посмотрите на это чудо. Словно волшебное древо-чаша какого-то лесовика. Эта пятиствольная сосна – достопримечательность района, ботанический памятник природы местного значения, рассказали в программе «Путевка BY». И хоть на вид сосна обыкновенная, из-за оригинальной формы народ окрестил ее необыкновенной. Найти зеленую красавицу несложно. Она произрастает возле трассы Ельск– Кочище. Ей уже 75 лет. С разных ракурсов дерево выглядит магически и вселяет надежду, что невозможное возможно. Здесь загадывают желания. 

Туда приезжают даже иностранцы! Побывали на агроусадьбе в Ельском районе и продегустировали мед 

Пятиствольная сосна в Ельском районе – показываем уникальное чудо природы -2

Михаил Конопацкий, главный лесничий Ельского лесхоза:
Основной версией является все-таки повреждение верхушечной части побега на ранней стадии возраста. Как работники лесного хозяйства склоняемся, что это дикие животные, лось, косуля. Есть версии, что это может быть и бабочка отложила личинки, пошло повреждение, заражение именно верхушечной части. Нельзя исключать случай, что человеческий фактор, потому что рядышком находится оживленная дорога. 

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# Туризм

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