Пятиствольная сосна в Ельском районе – показываем уникальное чудо природы

На навигаторе место силы и триумф для поклонников экологического туризма. Вы только посмотрите на это чудо. Словно волшебное древо-чаша какого-то лесовика. Эта пятиствольная сосна – достопримечательность района, ботанический памятник природы местного значения, рассказали в программе «Путевка BY». И хоть на вид сосна обыкновенная, из-за оригинальной формы народ окрестил ее необыкновенной. Найти зеленую красавицу несложно. Она произрастает возле трассы Ельск– Кочище. Ей уже 75 лет. С разных ракурсов дерево выглядит магически и вселяет надежду, что невозможное возможно. Здесь загадывают желания.

Туда приезжают даже иностранцы! Побывали на агроусадьбе в Ельском районе и продегустировали мед