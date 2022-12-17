Воздержитесь от дальних поездок. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных осадков

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности из-за сильного и мокрого снега 17 декабря объявлен по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики снова прогнозируют большое количество осадков. Особенно на юго-востоке Беларуси: там ожидается сильный снегопад. Непогода может нарушить график движения общественного транспорта. «Минсктранс» просит учитывать данную информацию при совершении поездок.

Внимательными нужно быть и автолюбителям. ГАИ советует быть предельно собранными за рулем, придерживаться спокойного стиля вождения и по возможности отказаться от дальних поездок.