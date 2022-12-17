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Воздержитесь от дальних поездок. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных осадков

17 декабря 2022 10:59
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности из-за сильного и мокрого снега 17 декабря объявлен по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Воздержитесь от дальних поездок. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных осадков-1

Синоптики снова прогнозируют большое количество осадков. Особенно на юго-востоке Беларуси: там ожидается сильный снегопад. Непогода может нарушить график движения общественного транспорта. «Минсктранс» просит учитывать данную информацию при совершении поездок.  

Воздержитесь от дальних поездок. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных осадков-4

Внимательными нужно быть и автолюбителям. ГАИ советует быть предельно собранными за рулем, придерживаться спокойного стиля вождения и по возможности отказаться от дальних поездок.  

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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