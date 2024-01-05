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Как изготавливают шоколад «Президент»? Рассказываем о рецептуре бренда

05 января 2024 20:46
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Телевизионное путешествие по истории Беларуси! Вместе с Евгением Пустовым делаем важные и смелые «Крокi Незалежнасцi».

Как изготавливают шоколад «Президент»? Рассказываем о рецептуре бренда-1

В Советском Союзе пели про то, что мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Мы создали торт «Сказка», который до сих пор вне конкуренции. Понятно, сколько не говори «халва», слаще от этого не станет. Но труд даже самый горький товар сделает брендом.

Как изготавливают шоколад «Президент»? Рассказываем о рецептуре бренда-4

Олеся Гончарова, главный технолог СОАО «Коммунарка»:
Линейка шоколада «Президент» включает четыре горьких наименования и одно последнее наименование, это шоколад «Президент» молочный. Чтобы обеспечить вот эту сохранность рецептуры, чтобы вот этот купаж, эта часть какао столько-то, в таком-то количестве, чтобы соблюсти жестко рецептуру, мы выделили участок, чтобы не было пересечений с другими изделиями, содержащими сахар, потому что мы на упаковке обозначили, что он без добавления сахара, мы должны это обеспечить.

Как изготавливают шоколад «Президент»? Рассказываем о рецептуре бренда-7

Понятно, бельгийцы или швейцарцы могут повторить шоколад с названием «Президент». Но у них не будет такого бэкграунда. И по качеству, и с характерным аутентичным вкусом. По стабильным эталонам и ГОСТам. Только в Беларуси один такой Президент.

# Продукты питания # общество # Евгений Пустовой

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