Как изготавливают шоколад «Президент»? Рассказываем о рецептуре бренда

Телевизионное путешествие по истории Беларуси! Вместе с Евгением Пустовым делаем важные и смелые «Крокi Незалежнасцi».

В Советском Союзе пели про то, что мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Мы создали торт «Сказка», который до сих пор вне конкуренции. Понятно, сколько не говори «халва», слаще от этого не станет. Но труд даже самый горький товар сделает брендом.

Олеся Гончарова, главный технолог СОАО «Коммунарка»:

Линейка шоколада «Президент» включает четыре горьких наименования и одно последнее наименование, это шоколад «Президент» молочный. Чтобы обеспечить вот эту сохранность рецептуры, чтобы вот этот купаж, эта часть какао столько-то, в таком-то количестве, чтобы соблюсти жестко рецептуру, мы выделили участок, чтобы не было пересечений с другими изделиями, содержащими сахар, потому что мы на упаковке обозначили, что он без добавления сахара, мы должны это обеспечить.