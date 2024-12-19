Как избежать переедания в новогодние праздники? Советы от гастроэнтеролога

С наступлением новогодних праздников начинается время веселья и застолий. Однако для многих эти дни могут стать настоящим испытанием, так как наш желудок не предназначен для вечернего приема пищи.

Анастасия Целуевская, врач-гастроэнтеролог клиники «Мерси»:

Переедание – это основная причина расстройств со стороны пищеварительной системы в новогодние праздники. Основной совет, который я бы дала пациентам для того, чтобы избежать переедания, не менять свой привычный рацион, не голодать накануне, чтобы потом можно было наесться в полном объеме. Важно использовать салаты на растительной основе – это различные виды листовой зелени. Нужно минимизировать потребление жирных соусов, которые тяжелы и гиперкалорийны.

Продумайте интересный досуг, чтобы не только есть, но и весело проводить время. Физическая активность поможет ускорить метаболизм.

Анастасия Целуевская:

Важно ограничивать продукты глубокой переработки – ветчины, колбасы, сосиски. Желательно, чтобы это были какие-то натуральные виды мяса собственного приготовления, например, буженина, запеченная курица, индейка. В случае переедания нужно оценить свое состояние. Если болевой синдром умеренный, тогда можно выпить препараты, которые снижают вздутие живота. Если болевой синдром не купируется, не проходит и нарастает, тогда это повод обратиться к врачу.

Ограничьте размер порций. Когда у вас на столе множество блюд, легко потеряться во вкусовых ощущениях. Попробуйте умеренно наслаждаться каждым блюдом.

Анастасия Целуевская:

Также частым спутником новогодних праздников является изжога. Это ощущение жжения, восходящее снизу вверх по грудине. Чтобы снизить интенсивность изжоги, можно использовать щелочные минеральные воды или препараты для купирования изжоги. Важно правильно завершить застолье, вы можете прогуляться, чтобы активизировать немного перистальтику ЖКТ. Также крепкий кофе может помочь в этом деле, тут все зависит от ваших дальнейших планов: пойти спать или продолжить веселье.