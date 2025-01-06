Католики отмечают праздник Трёх Королей, или Богоявление

Протестанты называют его «Большим Новым годом», праздник Трех Королей, или Богоявление – католики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верующие, отметившие Рождество Христово 25 декабря, 6 января вспоминают евангельскую историю, когда волхвы принесли в дар новорожденному Иисусу Христу золото, ладан и мирру. Считается, что они первыми увидели в небе Рождественскую звезду, указавшую им путь в Вифлеем. В белорусских костелах 6 января освящают мел, которым верующие на двери своего дома наносят надпись-оберег.