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Католики отмечают праздник Трёх Королей, или Богоявление

06 января 2025 13:43
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Протестанты называют его «Большим Новым годом», праздник Трех Королей, или Богоявление – католики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Католики отмечают праздник Трёх Королей, или Богоявление-2

Верующие, отметившие Рождество Христово 25 декабря, 6 января вспоминают евангельскую историю, когда волхвы принесли в дар новорожденному Иисусу Христу золото, ладан и мирру. Считается, что они первыми увидели в небе Рождественскую звезду, указавшую им путь в Вифлеем. В белорусских костелах 6 января освящают мел, которым верующие на двери своего дома наносят надпись-оберег.

# Рождество

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